Điện Biên: Tai nạn giao thông khiến 1 người đứt lìa chân

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên, vào hồi 14h30 chiều 27/1 (mùng 3 tết), tại Km376+150, Quốc lộ 6, đoạn qua khu vực bản Cọ, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 27A-01444 do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, có hộ khẩu thường trú tại bản Cơ Hán, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng (Điện Biên) điều khiển theo hướng Sơn La – Điện Biên thì va chạm với xe máy biển kiểm soát 26B1-70245 do Sùng A Của (SN 1992, có hộ khẩu thường trú tại xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển theo hướng ngược lại.



Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả của vụ tai nạn khiến cả 2 người đi trên xe máy bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Nạn nhân Hờ A Giằng (SN 1992, có hộ khẩu thường trú tại xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La) bị đứt lìa chân trái. Cả 2 phương tiện ô tô, xe máy đều bị hư hỏng nặng.



Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn đang được điều tra làm rõ./.