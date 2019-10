Diễn biến thời tiết cả nước trong tuần ra sao?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, tình hình thời tiết ở phía Tây Bắc Bộ như sau: Từ ngày 7 đến 8/10, có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 8 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong cả tuần, mưa dông vào đêm và sáng sớm là thời tiết chủ đạo của cả nước.

Từ ngày 9 đến ngày 16/10, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 9, ngày 12 và ngày 13/10; các ngày khác có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 7 đến ngày 8/10, có mưa rào và dông vài nơi , từ chiều 07 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 9 đến ngày 16/10, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong các ngày 9, ngày 12, và ngày 13/10; các ngày khác có mưa vài nơi, ngày trời nắng.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 7 đến ngày 9/10, có mưa rào và dông rải rác; từ chiều tối và đêm 7 ở Thanh Hóa – Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Từ ngày 10 đến ngày 12/10, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 13 đến ngày 16/10, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng phía Bắc các ngày 15, ngày 16 có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 7 đến ngày 12/10 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Ngày 13 đến ngày 16/10, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ ngày 7 đến ngày 8/10, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 9 đến ngày 16/10, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ: Từ ngày 7 đến ngày 8/10, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Ngày 9, ngày 10/10, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 11 đến ngày 16/10, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 7 đến ngày 8/10, có mưa rào và dông vài nơi , từ chiều 7 có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Từ ngày 9 đến ngày 16/10, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong các ngày 09, ngày 12, và ngày 13/10; các ngày khác có mưa vài nơi, ngày trời nắng./.