Điều tra hành vi chống người thi hành công vụ với lái xe kéo lê Trung uý CSGT

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, vào khoảng 8h40 sáng 8/7, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại uý Đào Đăng Tuấn làm tổ trưởng cùng Đại uý Lê Anh Tới, Trung uý Vũ Văn Quang làm nhiệm vụ tại ngã tư Giải Phóng- Trường Chinh thuộc địa bàn quận Thanh Xuân phát hiện 1 trường hợp xe ô tô gắn BKS 90A-071.35 có hành vi vi phạm “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường”.

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, Trung úy Vũ Văn Quang đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện vi phạm theo quy định. Tuy nhiên lái xe đã không chấp hành dừng phương tiện theo hiệu lệnh. Nhưng khi phương tiện vừa dừng lại, lái xe tiếp tục tăng ga cho xe lao thẳng vào người của Trung úy Vũ Văn Quang buộc đồng chí Quang phải nhảy tránh và bám vào Badosoc trước của xe ô tô. Không dừng lại ở đó, tài xế tiếp tục tăng ga, điều khiển phương tiện bỏ chạy khoảng 20m kéo lê đồng chí Quang trên mặt đường nhựa. Do bị kéo lê trên đường nên cảnh phục của đồng chí Quang bị rách phần lưng, bả vai; xây sát, chấn thương.



Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành truy đuổi và dừng được phương tiện, giữ được lái xe vi phạm là Lê Xuân Hùng (SN 1984, ở xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).



Sau khi xảy ra vụ việc trên, đơn vị đã nhanh chóng đưa đồng chí Quang vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời phối hợp Công an phường Phương Liệt, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân bàn giao người và phương tiện để xử lý theo quy định.

Trung úy CSGT bị thương sau khi bị kéo lê trên đường.

Liên quan đến vấn đề này, chiều 8/7, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, hiện cơ quan CSĐT công an quận đang tạm giữ và làm việc lấy lời khai đối với tài xế Lê Xuân Hùng (SN 1984, ở xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

"Trước đó, anh Lê Xuân Hùng được xác định là người điều khiển ô tô 90A-071.35 đã có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường” tại ngã tư Giải Phóng- Trường Chinh thuộc địa bàn quận Thanh Xuân. Khi Trung úy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế Lê Xuân Hùng đã không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy kéo lê Trung úy CSGT khoảng 20m trên đường Giải Phóng- Trường Chinh thuộc địa bàn quận Thanh Xuân. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận vẫn làm việc với tài xế Lê Xuân Hùng, đồng thời củng cố hồ sơ về hành vi chống người thi hành công vụ”, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân thông tin.



Hiện Công an quận Thanh Xuân đang thụ lý giải quyết vụ việc./.