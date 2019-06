Đình chỉ công tác cán bộ CSGT lái xe công vụ gây tai nạn chết người

Trước đó, khoảng hơn 19h tối ngày 9/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Chiếc xe của cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Bình Dương do một người đàn ông mặc thường phục lái đã tông một sạp trái cây rồi leo lên lề đường. Vụ tai nạn làm 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn chiếc xe của CSGT tỉnh Bình Dương gây tai nạn chết người.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh An (23 tuổi, quê Long Khánh, Đồng Nai), đã có vợ và con mới 1 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh An từ Đồng Nai sang Bình Dương bán trái cây thuê thì bị nạn.



Công an tỉnh Bình Dương cho biết, người lái chiếc xe của CSGT gây tai nạn là cán bộ của phòng CSGT tỉnh. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, cán bộ CSGT này có dấu hiệu không tỉnh táo, khi bị người dân phản ứng anh còn rút tiền ra cho.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Chân dung lái xe CSGT gây tai nạn (Ảnh cắt từ Clip do người dân quay lại).

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Đến sáng nay (10/6), Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã ký quyết định đình chỉ công tác cán bộ liên quan và sẽ khởi tố vụ án ngay khi có đủ căn cứ./.