Doanh nghiệp bị phạt 40 triệu đồng vì dán quảng cáo trên cột điện

UBND thành phố Cao Bằng vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thái Hòa (có trụ sở tại phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng) số tiền 40 triệu đồng.

Đơn vị này bị phạt vì có hành vi dán quảng cáo lên cột điện, không ghi số lượng in, nơi in quảng cáo và phát hành trái phép sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm.



Trước đó, người dân tại thành phố Cao Bằng đã không khỏi bức xúc khi thấy nhiều tờ quảng cáo nhà nghỉ, karaoke, massage... dán lên hàng chục chiếc cột điện dọc các tuyến phố. Đáng chú ý là những cột điện này vừa mới được các đoàn viên thanh niên và người dân trang trí bằng cách vẽ hoa, phong cảnh làm đẹp thành phố./.