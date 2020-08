Đồng bào miền núi góp rau rừng ủng hộ miền xuôi chống dịch Covid-19

“Hướng về đồng bằng, san sẻ yêu thương” là nội dung Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, doanh nghiệp và đồng bào trên địa bàn huyện miền núi hướng về hỗ trợ đồng bằng trong dịch Covid-19.

Hưởng ứng thư kêu gọi, đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Nam Trà My đăng ký mang rau, củ, quả chuyển về miền xuôi. Dự kiến, ngày 20/8, chuyến hàng đầu tiên sẽ chuyển về xuôi ủng hộ TP Đà Nẵng và các huyện, thị xã, thành phố đang có dịch ở tỉnh Quảng Nam.

Làng mới Khe Chữ, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần sau thiên tai, mưa lũ ở Nam Trà My là hàng chục đoàn người, đoàn xe từ đồng bằng mang đầy ắp quà, nhu yếu phẩm kịp thời chuyển lên huyện giúp đỡ bà con vượt qua gian khó. Đó là nhân nghĩa, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Điều này đồng bào huyện miền núi Nam Trà My ai cũng biết và trân quý những tình cảm đó. Nay dịch bệnh hoành hành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân chung sức ủng hộ đồng bào miền xuôi phòng chống dịch bệnh.



Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho rằng, dẫu cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, nhưng trong lúc “chống dịch như chống giặc” thì đây chính là thời điểm để thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia với miền xuôi. Theo bà Huệ, đồng bào các dân tộc thiểu số ai có rau má, rau lang, rau ngót, bắp chuối, ngọn bí, măng rừng, bầu bí, dưa leo, đu đủ, chuối sắn khoai, những nông sản bà con trồng được thì hãy ủng hộ đồng bào vùng dịch ở dưới đồng bằng.



Ngay sau khi phát động, chính quyền các địa phương và Mặt trận huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con các dân tộc trong huyện. Hàng ủng hộ chủ yếu rau, củ quả, các sản vật từ rừng. Trước mắt, các địa phương vận động bà con đăng ký, sau đó sẽ gom lại rồi chuyển về xuôi.



Ông Hồ Thanh Bá, ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Trên địa bàn huyện Nam Trà My hiện chưa có dịch nên bà con tập trung ủng hộ cho những nơi đã có dịch, chủ yếu là rau củ quả, các loại bầu bí, sắn khoai, măng rừng, bắp chuối. Mùa này đang có rau nhiều, trồng ở xung quanh biên rừng, rẫy, kể cả một số rau rừng cũng có nhiều”./.