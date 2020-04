Đồng hành cùng hậu phương các cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong mùa dịch

Với tinh thần quan tâm, chăm lo hậu phương các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị, nơi đảo xa, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân vừa thăm, tặng quà các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trong dịch Covid-19. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đã giúp các gia đình quân nhân vơi bớt khó khăn trong dịch Covid-19, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.



Chiến sĩ Hoàng Đức Vượng hiện công tác tại Hải đội 135, Lữ đoàn 170 (Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân). Năm 2011, bố của Hoàng Đức Vượng - liệt sĩ Hoàng Đức Khoa - hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa; năm 2016, mẹ Hoàng Đức Vượng bị bệnh, không qua khỏi, khi Vượng và em gái còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tốt nghiệp THPT, Hoàng Đức Vượng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Anh trai đi bộ đội, Hoàng Thị Phương Hoa - em gái Hoàng Đức Vượng chuyển về sống cùng ông bà nội tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Hoàng Thị Phương Hoa chia sẻ, em và ông bà thường xuyên nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Quân chủng, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân. Những món quà, sự động viên tinh thần đã giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, thôi thúc em học tốt để thi đỗ vào trường Quân đội, thực hiện ước mơ tiếp bước con đường của bố và anh trai.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng quà gia đình chiến sĩ Hoàng Đức Vượng, có bố là liệt sỹ Hoàng Đức Khoa hy sinh tại Trường Sa năm 2011, mẹ bị bệnh mất năm 2016.

Mỗi lần các bác, các chú Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đến thăm, Phương Hoa lại cảm thấy như bố em đang trở về: "Em rất cảm ơn các bác khi quan tâm chăm sóc đến gia đình em. Các bác luôn quan tâm đến tình hình gia đình em và bọn em. Mỗi lần về, các bác rất quan tâm hỏi thăm đến mọi thứ trong cuộc sống của em. Đây giống như liều thuốc tinh thần, làm em rất vui, giúp em vượt qua mọi khó khăn. Em sẽ cố gắng hết sức, tiếp bước cha bảo vệ Tổ quốc."



Tương tự, món quà của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã giúp gia đình bà Hoàng Thị Ngân (ở phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), mẹ chiến sĩ Hoàng Văn Ngọc (hiện đang huấn luyện tại Tiểu đoàn 471, Lữ đoàn 147 Vùng 1 Hải quân) vơi bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Gia đình bà Ngân thuộc hộ cận nghèo, chồng bà mất sớm; hàng ngày bà chạy chợ, bán rau mưu sinh và chăm sóc bố đẻ đã già yếu. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, bà phải nghỉ chợ.

Nhận được quà của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, bà Ngân xúc động nói: "Món quà này rất quý đối với gia đình trong đợt dịch Covid-19 này. Trước khi nhập ngũ, cháu bảo mẹ cứ an tâm, khỏe mạnh để con an tâm công tác. Có món quà này, cháu an tâm công tác tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ".

Thăm và tặng quà gia đình chiến sĩ Hoàng Văn Ngọc, hiện đang công tác tại Lữ đoàn 147 (BTL Vùng 1 Hải quân).

Cuộc điện thoại của Thượng úy Lê Văn Hồng, nhân viên Quân y Trạm radar 480, Tiểu đoàn 151 (đóng tại đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh) ngoài những câu chuyện về tình hình gia đình, còn có sự cảm động và niềm vui của vợ con anh khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân.



Vợ thượng úy Lê Văn Hồng, chị Ngô Thị Chiên, hiện làm công nhân nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chị Chiên phải tạm thời nghỉ việc; cuộc sống của mẹ con chị gặp nhiều khó khăn. Sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân không chỉ động viên gia đình, vợ con Thượng úy Lê Văn Hồng trong giai đoạn khó khăn này, mà còn giúp anh yên tâm công tác ngoài đảo xa.

"Tôi và anh em ở đảo xa cũng nhớ nhà nhưng do điều kiện nhiệm vụ, anh em cũng an tâm công tác, để nỗi nhớ 1 phần trong lòng. Do điều kiện công tác xa nhà, tôi cũng ít có điều kiện về. 3 tháng mới về nhà 1 lần. Được thủ trưởng cấp trên thông báo đoàn công tác BTL Vùng 1 Hải quân đến thăm, tặng quà gia đình, bản thân rất xúc động, cảm ơn thủ trưởng các cấp, nhất là thủ trưởng BTL Vùng 1 đã quan tâm đến đời sống, tình cảm của cán bộ chiến sĩ.", Thượng úy Lê Văn Hồng chia sẻ.

Trong đợt này, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tặng gần 30 suất quà cho các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng trong dịch Covid-19.

Đại tá Trần Xuân Văn, Phó Chính ủy Vùng 1 Hải quân cho biết: chính sách hậu phương quân đội, nhất là đối với những gia đình quân nhân khó khăn luôn được Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đặc biệt quan tâm:

"Hậu phương có vững chắc thì tiền tuyến mới thắng to. Những gia đình quân nhân nào khó khăn luôn có đồng đội chúng tôi bên cạnh để sẻ chia, bớt đi khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống gia đình, để những đồng chí, nhất là những đồng chí đang công tác nơi đảo xa vững tay lái, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam.", Đại tá Trần Xuân Văn cho biết thêm.

Sự đồng hành, sẻ chia của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đối với hậu phương các cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi đảo xa là động lực để các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc./.