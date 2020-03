Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh phía Bắc

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống Thiên tai, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh, trong đêm 17/3, tại 4 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ đã xảy ra mưa đá, thiệt hại ban đầu gồm:

Tại tỉnh Lào Cai, mưa đá, dông lốc đã làm 82 nhà bị tốc mái, vỡ ngói (huyện Bắc Hà); trong đó có khoảng 49 nhà bị hư hỏng trên 50% mái ngói. Về sản xuất nông nghiệp: một số diện tích cây trồng tại các huyện như Si Ma Cai, Bắc Hà bị ảnh hưởng.

Mưa đá với kích thước lớn gây thiệt hại cho nhiều địa phương ở phía Bắc.

Các địa phương khác thiệt hại không lớn, đang tiếp tục cập nhật thông tin. Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống Thiên tai đề nghị các tỉnh khẩn trương thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo ổn định đời sống và an toàn chống dịch Covid-19.



Về tình hình mưa do không khí lạnh: Trong ngày 17/3, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bảo Yên (Lào Cai) 86mm, Văn Bàn (Lào Cai) 81mm, Vĩnh Tuy (Hà Giang) 59mm, Ghềnh Gà (Tuyên Quang) 66mm.Từ 19h ngày 14/3 - 19h ngày 17/3, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bảo Yên (Lào Cai) 86mm, Văn Bàn (Lào Cai) 81mm, Vĩnh Tuy (Hà Giang) 61mm, Ghềnh Gà (Tuyên Quang) 74mm.Dự báo thời tiết trong ngày và đêm 18/3 như sau: Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi trời rét.Khu vực Tây Nguyên và các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa./.