Dự báo thời tiết 2/9: Cả nước mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật

Hiện nay (02/9), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa tính từ 19h ngày 01/9 đến 01h ngày 02/9 phổ biến 5-20mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Vinh (Nghệ An) 48mm, Hà Tĩnh 46mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 41mm, Buôn Hồ (Đắk Lắc) 32mm, Đắk Nông 28mm, …

Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Nam nên trong ngày và đêm nay (02/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-90mm/24 giờ), riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to (lượng mưa 90-180mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Từ ngày 02-06/9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt); khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to (200-300mm/đợt), Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (100-150mm/đợt).

Cũng theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, gió mùa Tây Nam ở phía Nam đang hoạt động với cường độ mạnh dần lên.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày và đêm nay (02/9), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.



Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2.0-3.0m. Biển động mạnh.



Dự báo chi tiết cho vùng miền trên cả nước ngày 2/9 như sau:



Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 đến 32 độ, có nơi trên 33oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng nam đồng bằng và ven biển đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió mạnh cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 oC

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 66 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC./.

