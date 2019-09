Dự báo thời tiết cả nước trong ngày khai giảng 5/9

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: “Trong ngày 5/9, cơn ATNĐ trong đất liền đã đi ra ngoài biển, tuy nhiên vẫn gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Chính vì vậy ngày khai giảng thời tiết ở khu vực Trung Bộ (Nghệ An – Quảng Ngãi) Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa và mưa to. Khu vực Nam Trung Bộ (Bình Định – Bình Thuận) sẽ có mưa gián đoạn và lượng mưa không lớn, khu vực Bắc Bộ nắng ráo”.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung Tâm Dự báo KTTV Quốc gia, phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 4 đến ngày 8/9 có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 9 đến ngày 12/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 4 đến ngày 8/9 có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 9 đến ngày 12/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 4/9 có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 5 đến ngày 12/9 có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 05 phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong ngày khai giảng 5/9, miền Bắc nắng ráo, miền Trung và miền Nam sẽ có mưa vừa đến mưa to.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 4/9, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 5 đến ngày 12/9 có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 5 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Ngày 4/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 5 đến ngày 12/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Ngày 4/9, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 5 đến ngày 12/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 4 đến ngày 8/9 có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 9 đến ngày 12/9 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.