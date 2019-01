Dự báo thời tiết: Miền Bắc sẽ chịu thêm 3-5 đợt rét đậm, rét hại trong tháng 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh đang suy yếu dần. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay (3/1) vẫn xảy ra rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Dự báo trong 1-2 giờ tới (7-8 giờ) nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0.5-1 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo, trong tháng 1/2019, không khí lạnh ở phía bắc còn hoạt động mạnh và có khoảng 3-5 đợt. Rét đậm, rét hại tiếp tục duy trì trong khoảng ba, bốn ngày đầu tháng, nửa cuối tháng cũng có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại nhưng không kéo dài. Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác sẽ có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước; Đặc biệt rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá tại khu vực các tỉnh miền Bắc; Các hiện tượng dông lốc, mưa đá nhiều khả năng xảy ra tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ; Mưa lớn cục bộ còn có khả năng xảy ra ở khu vực miền Trung.

Nhìn chung, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình tháng phổ biến cao hơn so với TBNN từ 0,5-1,00C. Tổng lượng mưa tháng ở khu vực Bắc Bộ có xu thế cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) và tập trung vào nửa đầu tháng. Tổng lượng mưa khu vực Trung Bộ phổ biến cao hơn so với TBNN từ 20-50%;Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa trái mùa, tập trung vào 10 ngày đầu tháng.

Trong 10 ngày đầu tháng (1-10/1): Nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ở mức thấp hơn so với giá trị TBNN cùng thời kỳ, các nơi khác ở mức xấp xỉ so với giá trị TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

10 tiếp theo, từ 11-20/1, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn giá trị TBNN. Lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ với TBNN cùng thời kỳ; riêng khu vực Trung Bộ ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ.

Những ngày cuối tháng, từ 21-31, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với TBNN. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ.



Dự báo xu thế nhiệt độ trung bình tháng:

Bắc Bộ: Nhiệt độ trung bìnhphổ biến cao hơn từ 0.5 đến 1.0 độ C so với TBNN.

Trung Bộ: Nhiệt độ trung bìnhphổ biến cao hơn từ 0.5 đến 1.0 độ C so với TBNNcùng thời kỳ.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiệt độ trung bìnhphổ biếnở mức cao hơn từ 0.5 đến 1.0 độ C so với TBNNcùng thời kỳ.

Dự báo xu thế lượng mưa tháng:

Bắc Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi cao hơn.

Trung Bộ: Tổng lượng mưa tháng phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ với chuẩn sai cao từ 20-50%.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Tổng lượng mưa có khả năng ở mức cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ với tổng lượng mưa phổ biến tại Tây Nguyên từ 30-50mm, tại Nam Bộ phổ biến từ 40-70mm, riêng miền Tây 50-100mm

Dự báo nhiệt độ Trung bình và lượng mưa tháng 1 tại một số địa điểm:

STT Địa điểm Trung bình 30 năm Nhiệt độ Dự báo Nhiệt độ (độ C) Trung bình 30 năm Lượng mưa Dự báo Lượng mưa (mm) 1 Sơn La 15.1 15.0-16.0 21 20-40 2 Hà Nội 16.5 16.5-17.5 23 20-40 3 Hải Phòng 16.3 16.5-17.5 28 20-40 4 Thanh Hóa 17.1 17.5-18.5 23 20-40 5 Vinh 17.6 18.0-19.0 60 50-100 6 Huế 20.1 20.0-21.0 104 100-200 7 Đà Nẵng 21.5 21.5-25.5 70 100-200 8 Nha Trang 23.9 24.0-25.0 33 50-100 9 Buôn Ma Thuột 21.1 21.0-22.0 5 20-40 10 Châu Đốc 25.7 25.5-26.5 7 40-70