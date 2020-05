Dự báo thời tiết: Từ ngày 23/5, nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt hoàn toàn

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong hai ngày 20-21/5, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ trải qua đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày 36-39 độ, riêng Đông Bắc Bộ và khu vực vùng núi Trung Bộ có nhiều nơi đạt 40-41 độ.

Ngày 23/5, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Tuy nhiên, từ đêm 21/5, một rãnh áp thấp bị nén đã gây mưa dông cục ở vùng núi Bắc Bộ và làm giảm nhiệt độ trong ngày 22/5 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ xuống còn ngưỡng 33-36 độ, trong khi đó ở Tây Bắc bộ và Trung Bộ vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng.



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, ngày 23/5, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Trong khi đó, nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt hoàn toàn từ ngày mai và đến khoảng ngày 25/5 có khả năng xuất hiện cục bộ trở lại, tuy nhiên sau đó đến cuối tháng, tình hình nắng nóng không có dấu hiệu gia tăng quá gay gắt. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.



Nhận định về tình hình mưa sắp tới, ông Năng cho biết thêm, hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đang bị nén và dịch dần xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên, từ chiều tối và đêm 22/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có khả năng mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 120mm/24h).

Trên nền nhiệt độ cao, độ ẩm lớn trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ, khả năng sẽ có sự xáo trộn rất mạnh trong khí quyển nên ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cần đề phòng khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong chiều tối và đêm 22/5.



"Dự báo trong những ngày tới, mưa dông ở Bắc Bộ còn xảy ra rải rác, thời gian tập trung vào chiều tối và đêm, trong đó, từ chiều tối và đêm 25/5 sẽ có khả năng mưa lớn trở lại", ông Năng nói./.