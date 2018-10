Du khách Trung Quốc đột quỵ ở biển Đà Nẵng

Trước đó, khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, đoàn khách gồm 40 người, Quốc tịch Trung Quốc do hướng dẫn viên Ly Na làm trưởng đoàn và hướng dẫn viên Chen Qi He (Quốc tịch Trung Quốc) phụ tá, đến nhận phòng tại khách sạn Securi trên đường Lê Quang Đạo, quận Ngũ Hành Sơn.

Sau khi nhận phòng, du khách xuống biển tham quan tự do, trong đó có ông Sun Qi He (65 tuổi, Quốc tịch Trung Quốc) xuống tắm biển ở vị trí sát mép nước. Một lúc sau, ông Sun Qi He đột quỵ, mặc dù được lực lượng cứu hộ bãi biển đưa lên bờ cấp cứu, nhưng nạn nhân tử vong tại chỗ.