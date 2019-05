Dư luận bức xúc, Sơn La sẽ thay Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia

Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã kết thúc điều tra giai đoạn I, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị truy tố 8 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La.

Trong 8 bị can này, có 1 bị can là cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh; 2 bị can là cựu Trung tá và Thiếu tá công an (công tác tại Công an tỉnh Sơn La); còn lại là các cán bộ, lãnh đạo thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, ngày 21/5/2019, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ký ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La năm 2019. Theo đó, phân công ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Phó trưởng Ban Thường trực là ông Nguyễn Văn Chiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Việc ông Phạm Văn Thủy tiếp tục được bố trí làm Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm nay đã khiến dư luận xôn xao, bởi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 xảy ra gian lận thi, cũng là ông Thủy làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Trước phản ánh của báo chí và sự xôn xao của dư luận, Thường trực UBND tỉnh Sơn La đã họp và chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La bổ sung nhân sự và sẽ thay đổi Trưởng Ban chỉ đạo thi năm nay.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Dự kiến, 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác sẽ được phân công làm Trưởng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019 tại Sơn La./.