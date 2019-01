Đường cao tốc TP HCM- Trung Lương ngưng thu phí, phương tiện tăng vọt

PC_Article_AfterShare_1

Từ đầu năm đến nay, khi trạm thu phí đường cao tốc TP HCM - Trung Lương tạm ngưng thu phí, số phương tiện lưu thông trên tuyến đường này tăng vọt. Qua thống kê chưa đầy đủ của các ngành chức năng, hiện nay, mỗi ngày, đêm có hơn 50.000 ô tô các loại qua lại đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, tăng khoảng 30% so với trước đây.

Do mật độ phương tiện giao thông tăng cao nên vận tốc các xe chạy chậm hơn so với quy định và chạy lấn át nhau; một số phương tiện còn chạy vào đường khẩn cấp, gây bất ổn về an toàn giao thông.

Mật độ phương tiện vào đường cao tốc Trung Lương- TP HCM tăng cao nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông khu vực trạm thu phí đường cao tốc.

Dù gần 20 cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát giao thông số 05- Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công An) đã tích cực tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trên đường cao tốc nhưng gần đây vẫn còn xảy ra nhiều vụ va quẹt và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ông Trương Minh Quốc, một tài xế ô tô, ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này cho biết, từ nay đến Tết cổ truyền mật độ phương tiện đi qua cao tốc này sẽ còn tăng cao hơn, vấn đề an toàn giao thông hết sức lo ngại.

“Cao tốc TP HCM- Trung Lương nói chung xe nào cũng vô, nó sẽ bị dồn, có thể gây tai nạn thảm khốc. Xe đang đi tốc độ đó sẽ đó bị dồn, không ai nhường ai. Đường khẩn cấp container cũng chạy luôn, nó vô làn đường khẩn cấp căng hàng ba chạy luôn, sẽ ảnh hưởng. Nếu xe vào đường khẩn cấp thì xe đi giữa cực kỳ nguy hiểm khi quán tính, sức gió cuốn… Bài toán này cần được giải quyết, trong thời điểm này các cơ quan chức năng cần tuần tra kiểm soát để giảm lưu lượng”, ông Trương Minh Quốc nói./.

