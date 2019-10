Đường dây điện trần đi qua nhà, bé trai bị điện phóng phải tháo hai tay

Chúng tôi vừa nhận được phản ánh của người dân tại xóm 5, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An, người dân tại đây vô cùng lo lắng khi đường dây điện trần 35 kv đi sát qua nhà ở vô cùng nguy hiểm. Trong khi tuyến đường dây điện trần này hầu hết các cột đều đã được nối thêm đảm bảo chiều cao an toàn. Nhưng tại xóm 5 vẫn còn một cột chưa được nâng lên tạo thành một điểm trũng chạy qua khoảng 30 nhà dân vô cùng nguy hiểm. Nhiều năm qua người dân nơi đây luôn sống trong tâm trạng bất an, lo lắng.

Cháu Long đang được điều trị tại Hà Nội, do vết thương quá nặng cháu đã phải tháo đi 2 tay.

Điều đau xót nhất đã xảy đến khi một cháu bé mới 12 tuổi không may bị điện phóng phải nhập viện cấp cứu. Vết thương quá nặng cháu đã phải tháo đi 2 tay và đang được tiếp tục điều trị tại viện bỏng quốc gia với những vết thương nặng. Nạn nhân là cháu Nguyễn Nhật Long (SN 2007, trú tại xóm 5, xã Nghi Phú).



Nhớ lại giây phút kinh hoàng xảy ra với con mình, chị Ngô Thị Ly (SN 1987) cho biết: Buổi chiều 17/10, chị cùng con trai lên sân thượng trên tầng 2 của căn nhà để dọn dẹp, hai mẹ con định trồng thêm ít rau trong thùng xốp. Cháu Long vẫn tiếp tục quét dọn phía trên bằng chiếc chổi có cán được làm bằng kim loại. Được một lát chị xuống phía dưới để lấy thêm đất thì hoảng hồn khi nghe tiếng kêu cứu của con trai.

Vội vã chạy lên thì chị thấy con trai mình đã nằm bất động hai tay co cứng lại… Ngay lập tức chị hô hoán mọi người đến ứng cứu. Cháu Long nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, chuyển ra viện bỏng quốc gia điều trị với những vết bỏng sâu do bị điện phóng. Hiện tại do vết thương quá nặng, các bác sĩ buộc phải tháo 2 tay của cháu…

Chị Ly ớn lạnh nhìn đường dây điện trần “thủ phạm” đã cướp đi đôi tay của con trai chị.

Tại buổi làm việc với phóng viên, nhiều người dân tại đây đều trong tâm trạng bất an, nhìn vào đường dây điện trần đang cắt qua những ngôi nhà, chạy sát các tấm sắt ai cũng lo lắng. Anh Nguyễn Công Hòa một người dân tại đây cho biết: Thấy đường dây vô cùng nguy hiểm nên người dân đã nhiều lần kiến nghị đến cơ quan điện lực, để có thể nâng chiều cao của đường dây và hoặc thay thế bằng loại dây bọc đảm bảo an toàn. Tuy nhiên kiến nghị của người dân chưa được giải quyết thì sự việc đáng tiếc xảy ra.

Theo quan sát của phóng viên, tại lan can sắt của tầng 2 ngôi nhà nơi cháu Long không may bị điện phóng có nhiều vết cháy sém, có thể đây là vị trí cháu bị điện phóng trúng. Đường dây điện trần đi cắt qua phần không lưu của tầng 2 căn nhà, khoảng cách từ đầu người lớn khi đứng đây đến dây điện trần khoảng 2m. Dọc theo tuyến đường dây nhiều căn nhà khác còn nằm trong “vùng nguy hiểm” khi có những nơi đường dây còn chạy rất sát.

Sau khi sự việc xảy ra cán bộ điện lực TP Vinh cũng đã có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc. Đồng thời đo đạc khoảng cách từ đường dây điện trần đến phần nền của tầng 2 căn nhà.

Đường dây điện trần đi qua khu vực xóm 5, xã Nghi Phú vô cùng nguy hiểm.

Ngày 24/10, một lãnh đạo điện lực TP Vinh, thuộc công ty điện lực Nghệ An đơn vị quản lý đường dây điện trần nói trên cho biết: Sau khi nhận được thông tin về sự việc, phía đơn vị đến kiểm tra hiện trạng, khoảng cách từ đường dây đến nhà dân vẫn đảm bảo an toàn. Đây là một sự việc đáng tiếc xảy ra, phía đơn vị cũng vận động các cán bộ công nhân viên trong công ty đóng góp giúp đỡ cháu bé trong quá trình điều trị.

Đối với kiến nghị của người dân về việc thay thế dây điện trần bằng hệ thống dây bọc, nâng chiều cao của đường dây, điện lực TP Vinh cũng đã trình lên công ty để xem xét giải quyết đảm bảo an toàn cho bà con./.