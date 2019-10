Ga Sài Gòn thông thoáng trong ngày đầu bán vé Tết

Theo ghi nhận, lượng hành khách đến ga Sài Gòn mua vé không quá đông, an ninh trật tự được đảm bảo trong ngày đầu bán vé tàu Tết Canh Tý và đến 15h đã có tổng số hơn 53.000 vé được đặt.

Hành khách ngồi chờ tại tầng 2 nhà ga.

Đúng 8h sáng, nhà ga bắt đầu bán vé trực tiếp cho hành khách có nhu cầu mua vé Tết tại tầng 1 nhà ga.

Nhờ nắm trước thông tin nên nhiều người dân đã chủ động chọn phương thức mua vé phù hợp là có thể đặt mua trực tiếp trên trang web rồi ra ga lấy vé hoặc đặt số thứ tự qua tin nhắn rồi ra ga mua.

Tại nhà ga, nhân viên của ngành đường sắt, của FPT và ngân hàng túc trực để hướng dẫn hành khách. Nhờ đó, nhiều người đã không phải chờ quá lâu để có thể nắm trong tay tấm vé Tết.

Tại dãy nhà chờ được bố trí riêng cho hành khách đã có tin nhắn đặt chỗ thành công ở tầng 1, hành khách chờ trong trật tự đến số của mình để mua vé. Do số lượng đặt chỗ mỗi ngày là 2000 chỗ nên cũng có một số người có số thứ tự lớn đã được nhân viên hướng dẫn để quay về và hôm sau lên ga mua vé.

Anh Phạm Văn Sướng đang chờ lấy vé đi Nam Định ngày 24 Tết nói: "Rất tiện và hay, bán kiểu này khi mình không có thời gian có thể đăng kí trên mạng và lên đây lấy vé thôi".

Hành khách tham khảo giá vé tàu Tết.

Để thuận lợi cho hành khách, năm nay Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) đã triển khai nhiều kế hoạch tổ chức bán vé mới, nâng số quầy bán vé lên 14 quầy, tăng nhân viên phục vụ.



Ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết nhờ công tác chuẩn bị tốt, người dân nắm thông tin nên tình hình bán vé ngày đầu rất ổn định.

Tính đến 15h hôm nay đã có tổng số hơn 53.000 vé được đặt, trong dó thời gian đi trước Tết là hơn 30.600 vé, sau Tết là 22.500 vé; đã thanh toán gần 27.000 vé.

"Theo nhận định, khách đến ga khá đông nhưng đảm bảo an ninh trật tự. Khách đến mua vé theo số thứ tự được cấp qua tin nhắn nên sắp xếp thời gian hợp lý để đến ga mua vé theo số thứ tự đã được cấp nên an ninh trật tự tại ga rất tốt, an toàn", ông Luyện cho biết.

Nhân viên nhà ga hướng dẫn khách chọn chỗ.

Năm nay, ngành đường sắt dự kiến cung cấp gần 300.000 chỗ phục vụ hành khách dịp Tết Canh Tý. Cùng với bán vé tại nhà ga, ngành đường sắt cũng triển khai bán vé trên các website, tại các điểm và các đại lý bán vé; qua ứng dụng ví điện tử MoMo, Vimo, ứng dụng ViettelPay và các tổng đài bán vé… Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé qua website, tại các nhà ga, điểm bán vé, các đại lý không quá 4 vé cho chiều đi và 4 vé cho chiều về.



Trong dịp Tết Canh Tý, ngành đường sắt sẽ tổ chức 22 đôi tàu phục vụ hành khách, bao gồm 10 đôi tàu khách Thống Nhất và 12 đôi tàu khách khu đoạn từ ga Sài Gòn đi các địa phương và ngược lại. Ngoài ra, trong thời gian cao điểm (từ ngày 23/1 - 29/1/2020), Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức chạy thêm một số đôi tàu trên các tuyến: Sài Gòn - Huế, Sài Gòn – Đà Nẵng, Sài Gòn – Tam Kỳ, Sài Gòn – Quảng Ngãi và Sài Gòn – Nha Trang./.