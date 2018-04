Gami Hội An tiếp thu phản ánh của báo chí

Sau những phản ánh của báo chí,(trong đó có VOV.VN) về dự án Công viên văn hóa “Ấn tượng Hội An”, Công ty cổ phần Gami Hội An (CTCP Gami Hội An) đã có phản hồi chính thức.

Liên quan giấy phép xây dựng của Dự án, có ý kiến cho rằng, chính quyền và ngành chức năng ở tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An cấp phép cho Dự án triển khai “vượt rào”, đại diện Công ty cho biết, Dự án Công viên Văn hóa Chủ đề Ấn tượng Hội An được xếp vào danh mục các dự án phục vụ chào mừng APEC tháng 11/2017, nên được ưu tiên cho triển khai chuẩn bị mặt bằng thi công hạ tầng song song với việc cấp phép xây dựng công trình. Để kịp tiến độ dự án, đơn vị được cấp phép xây dựng cho từng hạng mục.

"CTCP Gami Hội An cam kết thực hiện đúng quy định, cấp phép đến đâu, xây dựng đến đấy" - phía Công ty Gami Hội An khẳng định.

Dự án Làng du lịch sinh thái Gami Hội An đã bị thu hồi giấy phép từ năm 2014. Dự án Công viên Văn hóa Chủ đề “Ấn tượng Hội An” được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 8/2016. Các công trình thực hiện tại khu công viên này và Chương trình biểu diễn Ký ức Hội An đều được thực hiện theo đúng quy định kiến trúc của thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam.

Gami Hội An cho rằng, dự án Công viên Văn hóa Chủ đề Ấn tượng Hội An đã được cấp phép theo đúng quy trình của một dự án đầu tư bao gồm các tiêu chuẩn về xây dựng và báo cáo tác động môi trường theo đặc thù của vị trí dự án. Khi tiến hành xin cấp phép, đã lấy đủ ý kiến của các cơ quan ban ngành chuyên môn của Tỉnh Quảng Nam cũng như Thành phố Hội An.

Theo chủ đầu tư, trong thời gian qua, đơn vị cũng đã lắng nghe ý kiến của các nhà nghiên cứu, nhiều người dân Hội An và đặc biệt ý kiến rất bổ ích của ông Nguyễn Sự - Nguyên bí thư thành ủy Hội An và nhà văn Nguyên Ngọc, đơn vị đang điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng diện tích cây xanh, giảm diện tích xây dựng (như chuyển diện tích đất xây dựng nhà hát trong nhà thành khu nông nghiệp kết hợp cảnh quan), đảm bảo chiều cao, dòng chảy.

Về các thông tin liên quan đến Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An, phía Gami Hội An cho biết: "Chương trình đã đón nhận được nhiều ý kiến đánh giá khích lệ, cổ vũ, nhưng đồng thời cũng có nhiều góp ý về mặt nội dung và nghệ thuật. Với tinh thần cầu thị và thái độ nghiêm túc, Ban tổ chức nhận thấy nhiều ý kiến rất đáng quan tâm. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của khán giả, cơ quan thông tin đại chúng và những nhà phê bình tại Hội An".

Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An là một phần của Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An, là sân khấu thực cảnh với các công trình kiến trúc mô phỏng Hội An cổ xưa gồm kiến trúc Nhật Bản, Trung Quốc, Phương Tây, Việt Nam…; và nhiều sinh hoạt khác về văn hóa dân gian truyền thống của Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung, như các điệu hò khoan, hát bài chòi hay các tích chuyện về Bà chúa Tầm Tang, Đám cưới Công chúa Ngọc Hoa với Thương nhân Nhật Bản, Trại hò đánh hổ…

Sau khi du khách trải nghiệm các khu vực tại Công viên này thì sẽ đến với chương trình biểu diễn “Ký ức Hội An”. Hy vọng sau khi trải nghiệm toàn bộ các hoạt động tại Ấn tượng Hội An, bao gồm cả chương trình biểu diễn nghệ thuật Ký ức Hội An, du khách sẽ có được cái nhìn tổng thể về văn hóa, lịch sử Hội An và vùng đất Quảng Nam.

Theo lịch sử, Hội An hình thành và phát triển là nơi giao lưu buôn bán giữa người Nhật và người Hoa trong thời kỳ Nhật Bản cấm vận Trung Quốc. Họ đến đây để thỏa mãn nhu cầu về buôn bán, tín ngưỡng thông qua những chính sách mở cửa của Chúa Nguyễn. Việc giao lưu buôn bán giữa người Hoa và người Nhật tại Hội An cũng góp phần thu hút những thương nhân người phương Tây đến nơi này. Hiện nay, những nét văn hóa của người Nhật và người Hoa vẫn còn rất rõ nét tại Hội An dù 400 năm đã trôi qua.

Để thực hiện chương trình này, Nhóm sáng tạo đã nghiên cứu hơn 2 năm cùng với ý kiến của đội ngũ cố vấn và có sự tham vấn ý kiến của những người dân Hội An. Tuy nhiên, qua ý kiến của công luận, trong chương trình biểu diễn Ký ức Hội An có nhiều nội dung chưa phản ánh một cách chân xác các sự kiện diễn ra tại Hội An được biểu diễn trên sân khấu kể cả vấn đề nghệ thuật. "Do đó, chúng tôi những người sản xuất chương trình trân trọng lắng nghe và tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện chương trình Ký ức Hội An trong thời gian tới" - đại diện Công ty này khẳng định.

Đồng thời, phía Công ty cũng cho biết, Chương trình được Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội cấp phép ngày 17/1/2018 (nơi có trụ sở của Công ty CP Quản lý Biểu diễn Việt Quốc) và khi tiến hành biểu diễn tại Quảng Nam đã được Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Nam thẩm định và đóng góp ý kiến theo công văn số 175/SVHTTDL-QLVH ngày 09/03/2018.

Trên cơ sở của Nghị định 79/2012/NĐ-CP, về việc thực hiện các chương trình nghệ thuật thì chương trình đã đáp ứng đầy đủ các thủ tục cần thiết cho việc biểu diễn.

Về việc điều chỉnh và cải tiến chương trình, phía Công ty giải thích: "Chương trình biểu diễn Ký ức Hội An nói riêng cũng như các hoạt động biểu diễn trong Khu công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An sẽ luôn được cập nhật và đổi mới định kỳ 3 tháng/lần với những tình tiết, vũ đạo, thủ pháp nghệ thuật mới để đảm bảo sự phong phú cho Chương trình phục vụ khán giả. Thông qua đợt công diễn thử nghiệm này, chúng tôi đã và sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp xác đáng và có một lộ trình để hoàn chỉnh cũng như tiếp tục có những sáng tác thêm".

Công ty Gami Hội an cho biết: Đạo diễn chương trình Ông Mai Soái Nguyên, chủ tịch tập đoàn Sơn Thủy Hồng Kông được lựa chọn là một trong những đối tác chính để xây dựng sân khấu này vì họ có rất nhiều kinh nghiệm, là người đi tiên phong trong ngành nghệ thuật biểu diễn thực cảnh.

Đội ngũ sáng tác kịch bản từ những nhà nghiên cứu, chuyên gia, cố vấn, nghệ sỹ Việt Nam như nhạc sĩ sáng tác nhạc và ca khúc của vở diễn là Đức Trịnh, biên đạo múa là nghệ sĩ Thanh Hằng, nhà nghiên cứu Trịnh Quang Vũ tư vấn về trang phục, Nhà sử học Dương Trung Quốc tư vấn về vấn đề văn hóa lịch sử, KTS Hoàng Đạo Kính tư vấn về vấn đề kiến trúc…

"Chương trình được dàn dựng hoàn toàn theo yêu cầu và chủ ý của chúng tôi, nhằm tạo ra một sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam. Tập đoàn Sơn Thủy của Ông Mai Soái Nguyên chỉ thực hiện công việc theo đơn đặt hàng của chúng tôi, đây là một hợp đồng thuê thuần tuý. Trong chương trình biểu diễn Ký ức Hội An, Ông Mai có nhiệm vụ là thể hiện những nét đẹp về văn hóa, con người của Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung, quảng bá vẻ đẹp này đến du khách quốc tế, vì Hội An là điểm đến du lịch văn hóa, hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển nghệ thuật biểu diễn thực cảnh" -đại diện Gami Hội An khẳng định và cho biết, vẫn đang tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện dần./.