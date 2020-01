Gần Tết, liên tiếp bắt giữ các vụ hàng lậu, hàng không xuất xứ

Ngày 3/1, Đội Kiểm soát Hải quan, thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phối hợp với lực lượng Biên phòng Hải Phòng vừa bắt giữ 2 container chứa hàng trăm bình sắt, bên trong nghi chứa khí cười N2O là một chất hóa học có thể gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Tình trạng thanh niên sử dụng bóng cười phổ biến tại Hải Phòng.

Lô hàng được xác định do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú Văn đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ. Theo khai báo trên tờ khai, hàng hóa là vỏ bình chứa khí bằng thép loại 40 lít dùng để chứa khí trong công nghiệp nhưng chưa có khí. Hàng mới 100%, có xuất xứ từ Trung Quốc với tổng số lượng là 840 bình được đóng trong 2 container.

Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế hàng hóa, lực lượng chức năng phát hiện lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hàng hóa thực tế, bên trong 360 bình không chứa khí; còn lại 440 bình có chứa khí N2O, mỗi bình chứa khoảng 22 kg khí N2O. Tổng số lượng khí N2O trong 440 bình là 9.680 kg. Doanh nghiệp đã nhập khẩu không đúng tên hàng hóa, khối lượng, chủng loại. (Phạm Hạnh/VOV1)

Tại Lào Cai, vào khoảng 4 giờ sáng 3/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ gần 700 kg pháo hoa nổ được các đối tượng vận chuyển từ Trung Quốc vượt biên giới vào Việt Nam.

Số pháo bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Khu vực bờ sông biên giới Nậm Thi thuộc tổ 10 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai là nơi các đối tượng vận chuyển pháo qua biên giới. Khi phát hiện lực lượng Biên phòng các đối tượng đã chống trả quyết liệt và nhảy xuống sông Nậm Thi bơi sang phía bờ Trung Quốc để tẩu thoát.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 29 bao tải bên trong mỗi bao đều chứa một thùng carton có 12 hộp pháo hoa nổ, mỗi hộp có trọng lượng là 2 kg, tổng trọng lượng của 29 bao bên trong có chứa pháo (do Trung Quốc sản xuất) mà lực lượng biên phòng bắt giữ có trọng lượng 696 kg.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số pháo bị bắt giữ.

Được biết, từ tháng 12/2019 đến nay lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai đã bắt giữ tổng cộng 4 vụ vận chuyển pháo qua biên giới với tổng khối lượng trên 800kg./. (An Kiên-Trung Dũng/VOV-Tây Bắc)

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục QLTT Lạng Sơn phối hợp với Đội cảnh sát giao thông đường bộ - Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lạng Sơn kiểm tra xe ô tô khách Biển kiểm soát 29Z-5840 do Lý Văn Hảo, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn điều khiển từ Hà Nội lên Lạng Sơn có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 24 thùng catton bên trong chứa 30kg đùi gà, hơn 1 tạ gà thịt sẵn nguyên con, gần 1,5 tạ thịt lợn. Tất cả là hàng đông lạnh đóng đá không có tem vệ sinh thú y, bao bì đánh dấu đã qua kiểm tra thú y, không có hóa đơn chứng từ, không có giấy kiểm dịch vệ sinh thú y, không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

Chiều tối 2/1, trong lúc tuần tra kiểm soát tại địa bàn xã Thọ Thành, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phát hiện xe tải biển kiểm soát 37C-157.67 do Trần Đình Long (SN 1976, trú tại xóm 3, xã Thọ Thành) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Kiểm tra thực tế hàng hóa vận chuyển trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 3 tấn rưỡi da trâu, bò đã bốc mùi hôi thối. Tài xế Trần Đình Long không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số da động vật này nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ toàn bộ số lượng da trâu, bò này để xử lý theo quy định của pháp luật. Bước đầu, tài xế khai nhận, số hàng này được một người dân ở Xóm 2, xã Thọ Thành thuê chở về để chế biến thực phẩm tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

Ngày 3/1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát và Phòng Quản lý rủi ro, thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thực tế đối với 3 container nhập khẩu từ Trung Quốc.

Lô hàng do Công ty Super Foam (địa chỉ tại xã Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương) đứng tên nhập khẩu. Trên hồ sơ, lô hàng thể hiện hàng hóa là bọc nệm, xuất xứ Trung Quốc. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện hàng hóa trong container là vỏ bọc nệm, quần áo có gắn mác “Made in Vietnam” trên từng sản phẩm. Bước đầu cơ quan Hải quan xác định, Công ty Super Foam nhập khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam. Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và các đơn vị phối hợp vẫn đang tiếp tục kiểm tra 3 container hàng nêu trên./. (Phạm Hạnh/VOV1)