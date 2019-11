Gia đình bàng hoàng phát hiện trẻ sơ sinh phải khâu 6 mũi trên đầu

Gia đình bà Hồ Thị Yến (51 tuổi, trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã rất lo lắng khi phát hiện cháu nội sau khi mổ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu có một vết rách trên đầu, phải khâu 6 mũi.



Theo thông tin từ gia đình, sáng 18/11, con dâu bà Yến là chị Trần Thị Lương (29 tuổi) có dấu hiệu chuyển dạ và được người nhà đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu thăm khám. Sau khi làm thủ tục nhập viện, chị Lương được chuyển vào Khoa Sản để chờ sinh. Qua thăm khám, bác sĩ nói tử cung đã mở 2 phân. Đến tối cùng ngày, sản phụ có biểu hiện đau bụng nhiều nhưng tử cung không mở thêm. Sợ sản phụ kiệt sức, gia đình đã xin bác sĩ cho được mổ.

Vết rách trên đầu bé trai phải khâu 6 mũi.

Đến 3h ngày 19/11, sản phụ được đưa lên bàn mổ. Sau đó, bác sĩ bế đứa trẻ ra và cho biết trong quá trình mổ không may làm rách đầu cháu, phải khâu 2 mũi nhưng chỉ ngoài da, không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, khi bà Yến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện đầu cháu bé rách một đường dài và phải khâu tới 6 mũi chứ không phải 2 mũi như lời bác sĩ nói.

Ngay sau đó, người nhà sản phụ Lương có tìm đến gặp bác sĩ và hỏi nguyên nhân và được bác sĩ cho biết, chỉ rách ngoài da, không sao cả. 10h ngày 20/11, bà Yến bế cháu đi tiêm phòng viêm gan B và đế 18h chiều cùng ngày, cháu có biểu hiện sốt đến 40 độ rồi lên cơn co giật. Cháu bé sau đó được chuyển qua cấp cứu tại khoa Nhi của bệnh viện.

Sau khi cắt cơn sốt, không còn co giật, bà Yến đến khoa Sản, tìm gặp nữ bác sĩ đã mổ cho con dâu hỏi nguyên nhân vì sao cháu bé bị sốt và lên cơn co giật? Có phải do ảnh hưởng của vết thương trên đầu hay không? Người này đã trả lời rằng, đây là do phản ứng của thuốc tiêm phòng chứ không phải do vết thương ở đầu.

“Vì lo lắng nên tôi yêu cầu nữ bác sĩ viết cam kết sẽ chịu trách nhiệm nếu như cháu bị sốt do ảnh hưởng vết thương trên đầu, nhưng người này không chịu viết”, bà Yến nói.

Thông tin về vụ việc này, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Sỹ Thành cho biết, bác sĩ trong kíp mổ cho sản phụ Lương đã thừa nhận sơ suất làm rách đầu cháu bé trong quá trình mổ. Tuy nhiên, đây là một vết thương ngoài da, vết rách cũng không sâu nên không ảnh hưởng gì đến cháu bé.

“Tôi đã nhắc nhở và yêu cầu bác sĩ phải thận trọng hơn sau này. Còn về việc cháu bị sốt, co giật thì đó chỉ là phản ứng thông thường sau khi tiêm phòng viêm gan B và đã được cấp cứu chứ không liên quan gì đến vết rách trên đầu cháu” - ông Thành nói.

Được biết, đây là lần sinh đầu tiên của chị Lương. Bé trai sơ sinh nặng 3,3kg. Hiện đứa trẻ đang được điều trị tại Khoa Nhi. Người mẹ sức khỏe đã dần ổn định và đang được chăm sóc tại Khoa Sản của bệnh viện./.