Giám đốc nhảy lầu khi công an thực hiện lệnh khám xét trụ sở

Chiều 24/4, một lãnh đạo Công an phường Lam Sơn, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên xác nhận vụ việc ông Vũ Thanh Bình, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hưng Yên đã nhảy lầu khi cơ quan công an thực hiện công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi làm việc.

Người này cho biết, sự việc xảy ra đầu tháng 4, khi cơ quan công an đang làm thủ tục (đọc các quyết định tố tụng - PV) thì người này nhảy xuống từ tầng 2 của tòa nhà là trụ sở ngân hàng. Ông Bình may mắn chỉ bị gãy chân, gãy tay, vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, mọi công tác liên quan đã tạm dừng, hiện ông Bình đang được điều trị và giao cho gia đình chăm sóc./.

