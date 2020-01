Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quà từ thiện tới đồng bào Điện Biên

Ngày 4/1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Điện Biên tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và cùng GHPGVN tổ chức trao quà từ thiện tới đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tới dự hội nghị có HT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN - Trưởng ban Từ thiện Xã hội T.Ư; TT. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm Tổng Thư ký GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên cùng các chư Tôn đức trong Ban trị sự, cư sĩ Phật tử và bà con trên địa bàn về tham dự.

Đại diện cho chính quyền có ông Lê Hữu Khang - Ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Thanh Tùng - nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy tỉnh Điện Biên; ông Giàng Trọng Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên và đại diện các sở, ban, ngành tham dự.

HT. Thích Quảng Tùng và TT. Thích Đức Thiện

Tại hội nghị, TT. Thích Đức Thiện cho biết, trong năm 2019 Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự xuất sắc, Tăng, Ni, cư sĩ Phật tử tỉnh Điện Biên đã có nhiều cống hiến về Hoằng Pháp và từ thiện an sinh xã hội đã để lại ý nghĩa và niềm tin to lớn đến bà con đồng bào Phật tử.

Năm 2019, hoạt động Phật sự tỉnh có nhiều đổi mới. Ban trị sự tỉnh Điện Biên đã tổ chức khóa an cư kiết hạ lần thứ 3 tại chùa Linh Quang cho 18 hành giả trong đó có 13 tỳ khiêu Tăng và 5 tỳ khiêu Ni; tổ chức thành công lễ hội Phật giáo mùa Hoa Ban lần IV, lễ rước vong linh và cầu siêu tại nghĩa trang Tông Khao về chùa Linh Quang; tổ chức thành công đại lễ Phật đản, lễ Vu lan thắng hội, tổ chức khóa tu dài ngày cho học sinh trên địa bàn tại chùa Linh Sơn và chùa Linh Quang, khóa tu 1 ngày an lạc vào ngày 14 và mùng một âm lịch cho 200 đến 300 Phật tử tham dự; Ban trị sự cũng đã đón tiếp các lãnh đạo các cấp đến thăm và làm việc, tiếp đón các phái đoàn Phật giáo Quốc tế đến thăm và làm việc tại Điện Biên, Ban trị sự tỉnh tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động từ thiện đã trao tặng hàng nghìn xuất quà, đồ ăn cho bà con nghèo và bệnh nhân ở bệnh viện. Tổng số tiền từ thiện Ban trị sự GHPGVN cùng chư Tôn đức và các Phật tử đã ủng hộ là 5.340.210.000 đồng.

Thượng tọa Thích Đức Thiện chúc mừng các tăng ni tỉnh Điện Biên.

Về chương trình hoạt động Phật sự trong năm 2020 của tỉnh Điện Biên sẽ xây dựng chùa tại những nơi chưa có, thành lập những Đạo tràng sinh hoạt theo Phật giáo, hướng dẫn Phật tử theo nề nếp, có chánh tín đoàn kết và hòa hợp, tuyên truyền chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước; Bồi dưỡng kiến thức Phật pháp chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên BTS, đẩy mạnh công tác Hoằng Pháp, tăng cường đội ngũ giảng sư, khuyến khích Tăng, Ni Hoằng Pháp đến vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số; Thường xuyên tổ chức khóa tu một ngày, niệm Phật an lạc; Tích cực tham gia hoạt động từ thiện an sinh xã hội hơn nữa để bà con được ấm no, xóa nạn mù chữ cho trẻ en nơi vùng sâu, thắt chặt quan hệ với chính quyền sở tại, nâng cao tinh thần tương thân tương ái.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng cùng các tăng ni tỉnh Điện Biên.

Đại diện chính quyền, ông Lê Hữu Khang đánh giá cao những kết quả mà Ban trị sự tỉnh đã cống hiến cho tỉnh nhà, ông mong muốn tinh thần đoàn kết của Tăng, Ni Phật tử sẽ được giữ gìn và phát huy hơn nữa, chủ động kết hợp với các cấp chính quyền và Mặt trận Tổ Quốc tỉnh để hướng dẫn và tạo điều kiện hoạt động Phật sự theo đúng quy định của Pháp luật.



HT. Thích Quảng Tùng đánh giá cao kết quả của Ban trị sự tỉnh Điện Biên đã thực hiện trong năm 2019. Hòa thượng khuyến khích các Tăng Ni sinh trẻ đến Hoằng Pháp tại các vùng sâu cho các bà con, đồng bào dân tộc, giữ gìn đoàn kết hòa hợp với mọi người.

Cũng trong ngày 4/1, đã diễn ra buổi phát quà từ thiện cho bà con dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ban từ thiện GHPGVN kết hợp cùng với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ Thập đỏ Việt Nam thực hiện.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy; ông Đỗ Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Điện Biên; ông Mùa A Hừ - Phó Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn.



Buổi phát quà từ thiện lần này đã trao 2000 suất quà đến các bà con thông qua việc nhờ chính quyền, các sở, ban, ngành hỗ trợ trong việc phát quà đến bà con dân tộc ở vùng sâu vùng xa.

HT. Thích Quảng Tùng đã phát hơn 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em, người khuyết tật ở địa phương tại chùa Linh Quang.

Những món quà tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm ấm lòng bà con nghèo nơi miền núi trong những dịp cận Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Những phần quà không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn mang ý nghĩa về tinh thần, đạo từ bi của người con Phật đối với mọi người xung quanh.

Đoàn từ thiện cũng đã đến 2 xã Nà Nhạn và Pa Khoang để phát quà cho bà con nghèo nơi đây. Dẫn đoàn từ thiện có HT. Thích Quảng Tùng - Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm Tổng Thư ký GHPGVN, Trưởng ban Ban trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên cùng chư Tôn đức và đông đảo Phật tử từ Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên về tham dự.

Đoàn đã trao tặng cho bà con nơi đây mỗi người 500.000 đồng và áo ấm để giúp đỡ phần nào kinh tế cho gia đình. Đó là món quà vật chất và tinh thần hết sức ý nghĩa thể hiện lòng từ bi của người con Phật.



Đoàn cũng đã đến thăm một hộ gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn trên địa bàn xã Pa Khoang. HT. Thích Quảng Tùng đã đến thăm và gửi lời động viên đến gia chủ giúp và tặng 500.000 đồng cùng lời chúc Tết đến gia đình, mong gia đình có được cái Tết đầm ấm và viên mãn./.

Một số hình ảnh đoàn GHPGVN phát quà từ thiện tại tỉnh Điện Biên: