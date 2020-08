Hà Nội cấm đường phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Cụ thể, để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Lễ Quốc tang Thượng tướng Lê Khả Phiêu - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế như sau:

Các tuyến đường trong diện tạm cấm:

Từ 06h00’ ngày 14/8/2020 đến 13h00’ ngày 15/8/2020, cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), YecXanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (đoạn từ Nguyễn Cao đến YecXanh), Nguyễn Cao (đoạn từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ).

Các tuyến đường trong diện hạn chế:

Từ 06h00’ ngày 14/8/2020 đến 13h00’ ngày 15/8/2020, hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên một số tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đê 401, Ngô Thì Nhậm, Lê Thánh Tông.

Từ 11h30’ đến 15h00’ ngày 15/8/2020, hạn chế các phương tiện lưu thông trên tuyến Lê Thánh Tông - Quảng trường Cách mạng Tháng tám - Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi – Điện Biên Phủ - Trần Phú – Kim Mã – Đào Tấn – Nguyễn Khánh Toàn – Nguyễn Văn Huyên (đoạn từ Nguyễn Khánh Toàn – Nguyễn Văn Huyên đến Nguyễn Văn Huyên – Cầu Giấy) – Cầu Giấy - Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu (đoạn từ Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu đến Hồ Tùng Mậu – Nguyễn Cơ Thạch).

Đối với các tuyến phố khác, các phương tiện chấp hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Lễ Quốc tang, yêu cầu tất cả các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhân dân các địa phương về dự Lễ viếng, truy điệu cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đi bằng phương tiện cá nhân gửi xe ô tô, mô tô trên đường Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Nguyễn Huy Tự và các điểm trông giữ xe ngoài phạm vi hạn chế, tạm cấm.

Trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế, tạm cấm tham gia giao thông theo tuyến đường như sau:

Các xe phương tiện trong diện hạn chế, tạm cấm từ Quốc lộ 5 đi các tỉnh phía Nam theo Quốc lộ 1B qua cầu Thanh Trì đi các tỉnh; các phương tiện từ Quốc lộ 5 đi các tỉnh phía Bắc đi qua cầu Đông Trù, theo tuyến Quốc lộ 2, Quốc lộ 3 hoặc cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi các tỉnh và ngược lại.

Từ 11h30’ đến 15h00’ ngày 15/8/2020, các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Bắc đến Pháp Vân, Vành đai III trên cao, di chuyển qua cầu Thanh Trì hoặc Vành đai III trên cao – Phạm Văn Đồng – Tân Xuân – An Dương Vương – lên cầu Nhật Tân các tỉnh và ngược lại, phương tiện từ phía Tây về Trung tâm Thành phố đến Quốc lộ 32 đi Tỉnh lộ 70 hoặc Đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, yêu cầu các phương tiện chủ động điều chỉnh lộ trình, hạn chế đi vào đường Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy – Cầu Giấy.

Đề nghị Tổng công ty vận tải Hà Nội: Căn cứ vào thông báo phân luồng để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, hạn chế hoạt động trên tuyến đường theo nội dung thông báo.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, tự giác chấp hành, chủ động chuyển hướng và thay đổi lộ trình, lựa chọn tuyến đường phù hợp; hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ./.