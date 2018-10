Hà Nội đón không khí lạnh, trời mát mẻ, có mưa dông

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, trong chiều nay ở vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Trong đêm nay và sáng mai (23/10), mưa dông mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa; khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.