Hà Nội lạnh buốt đến hết tuần, miền núi phía Bắc có băng giá

Bắt đầu từ chiều tối ngày 8/1, miền Bắc phải hứng chịu đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 8-11 độ C, cá biệt ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,3 độ C và đã xuất hiện băng giá.

Đến sáng 9/1, nhiệt độ thấp nhất trên khu vực Bắc Bộ giảm xuống từ 8 đến 11 độ C (trong đó tại Hà Nội: 9.8 độ C), vùng núi cao như Sa Pa giảm xuống 3,7 độ C và Mẫu Sơn của Lạng Sơn đã ghi nhận được nhiệt độ lúc 7h sáng là -0.3 độ C. Ngoài ra, nhiều nơi trời có mưa, thời tiết ẩm ướt khiến cảm giác rét tăng lên. Đến trưa chiều ngày 9/1, mưa giảm hơn nhưng nhiệt độ tăng chậm nên toàn khu vực Bắc Bộ ở trong ngưỡng rét đậm, rét hại”.