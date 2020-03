Hà Nội tạm dừng thăm, gửi quà người đang bị giam giữ

Chiều 23/3, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của TP Hà Nội.

Tại cuộc họp, đại diện Công an Thành phố cho biết, đơn vị chỉ đạo các lực lượng rà soát toàn bộ người nhập cảnh vào địa bàn TP từ 7/3 theo chỉ đạo của TP. Đến trưa 23/3, rà soát hơn 3.869 trường hợp, gồm 1.822 người nước ngoài và 2.383 người Việt Nam, trong đó người biểu hiện ho sốt đưa vào các bệnh viện 64 người; số người cách ly tại nhà, cộng đồng 2.779 người; số xác định nhiễm virus Sars-CoV-2 là 4 người.

Chủ tịch TP Hà Nội tán thành việc công an thành phố chủ động tạm dừng thăm tặng quà người bị giam để phòng chống dịch Covid-19.

Về người nước ngoài tính đến ngày hôm nay, trên địa bàn TP có 20.172 người Hàn Quốc, 6.664 người Nhật Bản, 2.476 người Trung Quốc, 1.767 người Mỹ, 1.183 người Pháp, 513 người Đức và 23 người Iran; Đang theo dõi cách ly cơ sở y tế 98 người, tại cộng đồng 773 người.

3 ngày qua Công an Thành phố đã chỉ đạo lập các chốt bảo vệ tại 2 khu vực cách ly tập trung mới của TP là ký túc xá Đại học FPT và khách sạn Hoà Bình, quận Hoàn Kiếm; Chỉ đạo các lực lượng công an phối hợp với ngành y tế, du lịch xác minh số người diện F1 đến F4 liên quan đến các trường hợp dương tính trên địa bàn đã xác định 10.877 trường hợp, trong đó có 785 F1, 3824 trường hợp F2, 5.076 trường hợp F3 và 1.676 trường hợp F4.

Bênh cạnh đó, Công an thành phố tạm dừng cấp thị thực, thẻ tạm trú, chỉ giải quyết tạm trú cho người nước ngoài và giấy phép nhập cảnh cho người không có quốc tịch cư trú tại Việt Nam trong 30 ngày tính từ 0h ngày 18/3; Tiếp nhận thời gian gia hạn tạm trú cho người nước ngoài có lý do chính đáng vì dịch bệnh chưa thể về nước, có thông tin khai báo tại địa phương và khai báo y tế.

Đồng thời, Công an Thành phố chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn chống phá trên không gian mạng gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. “Việc làm việc trên mạng tại nhà cũng làm nảy sinh việc đánh cắp thông tin, tài liệu, tài khoản”.

Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát cán bộ, chiến sĩ có khả năng tiếp xúc với người nhiễm bệnh các diện từ F1 đến F4.

Liên quan đến công tác giam giữ cải tạo phạm nhân, Công an TP chỉ đạo các đơn vị thông báo với người nhà can phạm, phạm nhân về việc tạm dừng, thăm gặp để hạn chế tiếp xúc, hạn chế lây lan dịch bệnh.

Đại diện Công an Hà Nội cho biết, đã đề xuất Bộ Công an tạm dừng chuyển phạm nhân giữa các trại tạm giam và điều chuyển phạm nhân từ trại tạm giam vào trại thi hành án, trừ trường hợp bắt buộc theo yêu cầu quy định pháp luật “Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ các nguồn thực phẩm cung cấp vào các trại tạm giam và nhà tạm giữ”, đại diện Công an Hà Nội cho biết.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung hoan nghênh đánh giá cao việc Công an Hà Nội chủ động tạm dừng việc thăm thân nhân tại các trại giam.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Chủ tịch Thành phố đề nghị các trại giam, các nhà tạm giam bố trí phòng riêng các trường hợp tạm giữ mới, đảm bảo cách ly an toàn. “Người nhà gửi tiền qua tài khoản để trại giam mua quà để đảm bảo virus không lây lan từ bên ngoài vào”, ông Chung nói./.