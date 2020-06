Hải Dương: Buộc thôi việc hai cô giáo có hành vi bạo hành trẻ mầm non

Trường mầm non Hoa Anh Đào, TP Hải Dương vừa quyết định cho thôi việc đối với cô giáo Hoàng Hải Yến và Ngô Thị Thương do có hành vi dùng dép đánh trẻ mầm non ngay tại lớp học.

Trường Mầm non Hoa Anh Đào tại phường Tân Bình, TP Hải Dương.

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hải Dương xác nhận, trưa 10/6, qua hệ thống camera giám sát, phụ huynh bé Nguyễn Hà A (lớp trẻ 18 - 24 tháng) phát hiện các giáo viên là Hoàng Hải Yến và Ngô Thị Thương có hành vi dùng dép đánh vào đầu trẻ nên đã phản ánh đến nhà trường và chính quyền địa phương. Sau khi xem lại hình ảnh trích xuất camera, đại diện nhà trường và lãnh đạo địa phương đã yêu cầu 2 giáo viên viết bản tường trình.



Trường Mầm non Hoa Anh Đào cũng cử đại diện đến nhà xin lỗi phụ huynh học sinh và ra quyết định buộc thôi việc đối với các giáo viên có hành vi bạo hành trẻ./.