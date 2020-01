Hai nhóm nữ sinh THPT đánh nhau trong đồi cao su, 1 em nhập viện

Ngày 17/1 Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đang phối hợp với Ban giám hiệu hai trường THPT Hương Khê và THPT Phúc Trạch điều tra, xử lý vụ việc hai nhóm nữ sinh của hai trường tham gia đánh nhau gây xôn xao trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, trưa ngày 14/1, hai nhóm nữ sinh khoảng 10 em thuộc hai trường nói trên đã hẹn nhau ở một đồi trồng cao su thuộc xã Hương Trà, huyện Hương Khê để “nói chuyện”. Sau đó giữa hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Sự việc được một thành viên trong nhóm đánh nhau quay lại cho thấy, ngay khi giáp mặt, cả hai bên đã lời qua tiếng lại. Khi hai bên đang phân xử bằng “võ miệng”, bất ngờ một nữ sinh đầu đội mũ bảo hiểm vung tay tát, bóp cổ đối thủ.

Hình ảnh hai nhóm nữ sinh đánh nhau tại khu vực đồi cao su.

Thấy bạn bị đánh, một nữ sinh khác nhảy vào can ngăn. Do áp đảo về số lượng nên nhóm nữ sinh chủ động gây sự đã đánh tới tấp nữ sinh can ngăn đánh bạn mình.

Ngay cả khi nữ sinh này ngã xuống, nhóm nữ sinh chiếm số lượng đông hơn vẫn không buông tha, liên tục dùng chân tay tấn công. Hậu quả khiến một nữ sinh phải nhập viện sau đó.

Được biết, hai nhóm nữ sinh học tại Trường THPT Phúc Trạch và trường THPT Hương Khê. Nữ sinh phải nhập viện là T.T.L., học sinh lớp 10A9, Trường THPT Hương Khê.

Hình ảnh về vụ việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.