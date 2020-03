Hai ô tô cùng lao xuống ruộng sau va chạm

Khoảng 8h40’sáng 12/3, tại Km5+150 trên Quốc lộ 15B đoạn qua thôn Phúc Sơn, xã Sơn Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh), xe ô tô 4 chỗ mang BKS 38A - 181.29 do anh T.H.C (SN 1988, trú tại xã Trung Lộc, Can Lộc) điều khiển chạy theo hướng Ngã ba Đồng Lộc về huyện Thạch Hà bất ngờ va chạm mạnh với chiếc xe ô tải chạy ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: A.T)

Cú va chạm mạnh làm cả hai xe cùng lao xuống ruộng. Rất may vụ tai nạn chỉ làm một người bị thương. Tại hiện trường, cả hai xe ô tô đều hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc kịp thời có mặt để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.