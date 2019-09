Hải Phòng: Xe máy đâm trực diện, hai thanh niên tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 22h đêm qua (17/9) ngay trước số nhà 450, đường Trần Tất Văn, phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Nhân chứng tại hiện trường cho biết: hai xe máy di chuyển với tốc độ cao đã đâm trực diện vào nhau khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ, hai thanh niên khác bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Kiến An (Hải Phòng), sau đó một trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng) để chữa trị.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ông Phạm Đức Tám, Chủ tịch UBND phường Tràng Minh cho biết, tuyến đường Trần Tất Văn đang thi công, các biển cảnh báo, giới hạn tốc độ mới lắp cách đây vài ngày.



“4 thanh niên này không phải là người ở phường Tràng Minh. Nhiệm vụ của chúng tôi ngay lúc đó là đưa người đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường. Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, vì vậy hồ sơ do Công an quận Kiến An xử lý", ông Tám cho hay./.