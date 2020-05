Hàng chục học sinh ở Hải Phòng nhập viện sau khi uống nước ngọt

Theo báo cáo của UBND xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng, khoảng 15h30 ngày 15/5, một số học sinh lớp 5B (trường Tiểu học Quốc Tuấn) có biểu hiện đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, khó thở... sau khi uống nước ngọt do cô giáo mang đến lớp tại buổi học thêm.

Các học sinh đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và theo dõi tại Trung Tâm Y tế huyện An Dương và Trạm y tế xã Quốc Tuấn.



Ngay sau đó, các cháu được đưa lên trạm y tế xã Quốc Tuấn để sơ cứu ban đầu. Trong đó, 3 học sinh có biểu hiện nặng, được chuyển lên Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để điều trị. Các em học sinh còn lại được theo dõi tại trung tâm y tế huyện An Dương và trạm y tế xã Quốc Tuấn. Hiện tại, tình hình sức khỏe của 44 học sinh lớp 5B và 1 học sinh lớp 3B (một em học sinh lớp 5B, cũng được uống nước ngọt) đã cơ bản ổn định. Công an huyện An Dương đã niêm phong chai nước ngọt để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Chai nước ngọt được cho là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Theo ông Lương Thế Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, huyện An Dương đã chỉ đạo xã Quốc Tuấn, Ban giám hiệu trường tiểu học Quốc Tuấn thực hiện ngay việc ổn định tình hình, cùng các hội đoàn thể xã, thôn, giáo viên trường Tiểu học Quốc Tuấn thăm hỏi động viên các em học sinh và gia đình tiếp tục theo dõi sức khỏe; kịp thời báo cáo khi phát hiện học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Ban giám hiệu Tiểu học Quốc Tuấn xem xét trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm trong công tác quản lý học sinh lớp 5B.

Huyện An Dương cũng chỉ đạo toàn ngành giáo dục huyện thực hiện nghiêm công tác quản lý học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học; các quy định quản lý giáo dục và đào tạo; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm học đường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh trong nhà trường về bảo vệ sức khỏe./.