Hàng loạt cơ sở mầm non ở Hà Nội không đảm bảo an toàn PCCC

VOV.VN - Trong quá trình kiểm tra trong tháng 11, Công an Hà Nội phát hiện hàng loạt nhóm lớp mầm non, công ty, chung cư,...vi phạm điều kiện an toàn PCCC.