Hàng loạt phương tiện chạy quá tốc độ, cơi nới thùng xe ở Thái Nguyên

Ngày 1/6, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường quá trình tổng kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Lực lượng CSGT Thái Nguyên kiểm tra, xử lý xe tải trong thành phố.

Ghi nhận của phóng viên tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên và một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, cao tốc trong ngày, lực lượng CSGT đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm điển hình.

Nhiều ô tô tải đi trong TP Thái Nguyên vi phạm kích thước thùng xe.

Tại điểm kiểm soát phương tiện trong TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã xử lý nhiều trường hợp tài xế vi phạm, đáng chú ý nhất tại đây, lực lượng chức năng tăng cường xử lý xe tải, xe ben vi phạm lắp thùng xe sai quy định (cơi nới thùng xe).

Các xe vi phạm tốc độ bị CSGT Thái Nguyên dừng lại xử lý.

Nhiều xe ô tô vi phạm tốc độ tại QL3 đi qua tỉnh Thái Nguyên.

Tại điểm kiểm soát Km số 89+341 Quốc lộ 3 (thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên trong buổi sáng cùng ngày đã xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm tốc độ. Từ 7h – 9h Tổ công tác tại đây đã xử lý tới 15 trường hợp trong đó có 9 mô tô và 6 ô tô vi phạm tốc độ, đặc biệt có những phương tiện chạy quá tốc độ tới 22km, phần lớn các phương tiện vi phạm là xe mô tô.



Thượng úy Đặng Đình Bảo (Đội Tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên).

Thượng úy Đặng Đình Bảo (Đội Tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, qua nửa tháng tổng kiểm soát, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm, đặc biệt là lỗi về nồng độ cồn, xe chở hàng quá tải, chở hàng quá chiều cao quy định.

Theo đánh giá của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, qua 15 ngày xử lý, nhìn chung ý thức người dân về chấp hành trật tự an toàn giao thông được nâng cao hơn rất nhiều. Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân tham gia giao thông thời gian tới tiếp tục nêu cao ý thức pháp luật về an toàn giao thông.

Tổ Công tác số 1 (Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an) kiểm tra hàng hóa trên thùng xe ô tô.



Tại km số 0, đoạn cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, Tổ Công tác số 1 (Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an) thực hiện nhiệm vụ trong cái nắng chang chang khoảng 40 độ C. Lực lượng CSGT đã dừng nhiều xe tải, xe ô tô con để kiểm tra, qua đó phát hiện một số trường hợp vi phạm.

Thiếu tá Nguyễn Quang Việt, Tổ trưởng Tổ Công tác số 1 (Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an).

Thiếu tá Nguyễn Quang Việt, Tổ trưởng Tổ Công tác số 1 (Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, qua đợt tổng kiểm soát, ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông của người dân đã được nâng lên một bước, các chủ phương tiện đều chấp hành nghiêm hơn so với mọi ngày, vi phạm xảy ra ít hơn.

Tổ Công tác số 1 (Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an)

Theo Thiếu tá Việt đợt cao điểm sẽ kết thúc vào ngày 14/6, nhưng không vì thế người dân chủ quan, đối phó, cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, từ đó giúp đẩy lùi nguy cơ tai nạn và văn hóa giao thông được nâng cao./.