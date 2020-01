Hàng loạt thực phẩm chức năng bị thu hồi và dừng lưu thông

Ngày 8/1, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm ra quyết định thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các thực phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Hoa Thiên Phú có địa chỉ tại L18-11-13, tầng 18 Vincom Center Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Cụ thể danh mục sản phẩm bị thu hồi gồm các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Sắc Ngọc Khang, Sắc Ngọc Khang ++, Chức năng gan Bảo Nguyên, Viên uống Hoa Thiên.

Công ty có trách nhiệm dừng lưu thông và thu hồi toàn bộ sản phẩm trên kể từ khi có quyết định này.

Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Hoa Thiên Phú, phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, các phòng liên quan thuộc Cục An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Ngay sau đó 1 ngày, vào ngày 9/1, Cục An toàn Thực phẩm tiếp tục ra quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của công ty TNHH thương mại và dược phẩm Khánh Sơn, địa chỉ số nhà 25, khu dân cư mới số 2, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu công ty TNHH thương mại và dược phẩm Khánh Sơn có trách nhiệm dừng lưu thông, thu hồi toàn bộ sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sức khỏe KS kể từ ngày quyết định có hiệu lực và thông báo đến các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu công ty TNHH thương mại và dược phẩm Khánh Sơn, Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm, các phòng liên quan thuộc Cục An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.