Hàng loạt xe biển số xanh ở Bình Phước vượt đèn đỏ

Hôm nay (3/6), Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước thông tin, sau hơn 1 tháng đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát an ninh và giao thông đã phát hiện hơn 1.400 phương tiện các loại vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 28 phương tiện là xe công vụ.

Các tuyến đường chính ở Bình Phước được lắp đặt camera theo dõi.



28 xe công vụ biển số xanh vi phạm thuộc quản lý của các cơ quan, đơn vị và địa phương ở Bình Phước. Hành vi vi phạm chủ yếu của xe công vụ là: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ, dừng đỗ không đúng nơi quy định…

Các xe biển số xanh được "điểm mặt" gồm: Văn phòng Huyện ủy Chơn Thành có 3 xe chạy quá tốc độ; Trại giam Tống Lê Chân 3 xe vượt đèn đỏ; Văn phòng Thành ủy Đồng Xoài 2 xe vượt đèn đỏ. Các đơn vị khác có xe vi phạm 1 lần là: Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Văn hóa huyện Hớn Quản; Chi cục Bảo vệ môi trường; Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn; Văn phòng Thị ủy Bình Long; Tỉnh đoàn Bình Phước; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND huyện Hớn Quản; Văn phòng thị ủy Phước Long; Xí nghiệp Công trình công cộng Đồng Xoài; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Văn phòng HĐND-UBND huyện Lộc Ninh; Trung tâm y tế huyện Bù Đăng.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước cho biết, camera giám sát an ninh và giao thông được lắp đặt trên các tuyến đường chính trong tỉnh. Toàn bộ hình ảnh, tài liệu liên quan đến phương tiện vi phạm được chuyển về Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh thẩm định và “phạt nguội” theo quy định hiện hành.

Danh sách xe công vụ vi phạm giao thông.

Việc xe công vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh các cơ quan chức năng. Hiện nay, Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh đã ra đưa ra văn bản đề nghị các đơn vị giáo dục tài xế không được vi phạm an toàn giao thông. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm nếu để tài xế vi phạm./.