Hàng nghìn người kéo về lễ tạ cuối năm, Phủ Tây Hồ chật kín như nêm

Tết đến Xuân về là điểm khởi đầu cho một năm mới với nhiều mong ước, khát vọng mới tốt đẹp. Dịp đầu xuân năm mới, người Việt Nam thường có phong tục đi lễ đền, chùa với mong muốn tìm được sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong những may mắn, hạnh phúc, tài lộc trong năm mới.

Cũng bởi vậy, mà những ngày giáp Tết, nhiều đền, chùa, miếu phủ tấp nập dòng người đổ về tạ lễ cuối năm.

Hàng ngàn người chen chân làm lễ trước cửa Phủ Tây Hồ.

Phủ Tây Hồ, thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, thờ Mẫu Liễu Hạnh được cho là một trong những chốn linh thiêng của đất Kinh kỳ. Vào ngày mùng 1 Âm lịch cuối cùng của năm Mậu Tuất, hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về Phủ làm lễ tạ.

Từ sáng sớm đến chiều tối, Phủ Tây Hồ chật kín người.

Người dân đến chùa cầu may trong tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất và làm lễ tạ.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, Phủ Tây Hồ là điểm đến của gia đình chị mỗi dịp Tết đến xuân về và cuối năm. "Đầu năm gia đình tôi thường đến Phủ để cầu bình an, may mắn, mua may bán đắt, con cái học hành được tiến tới, mọi sự hanh thông. Sau một năm với nhiều rủi may, tài lộc, gia đình lại biện mâm lễ để cảm tạ sau khi được che chở, phù hộ".

Chị Hạnh chia sẻ, với chị, đi lễ đền chùa, quan trọng nhất là thành tâm, không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy, bên cạnh đó, chị cũng nói không với việc thắp quá nhiều hương hay để tiền lẻ lên ban thờ.

Từ Hải Phòng lên Hà Nội từ sáng sớm, vợ chồng anh Tạ Như Thanh phấn khởi chia sẻ: "Đã thành thông lệ, từ 10 năm trở lại đây, gia đình tôi đều tới đây làm lễ ngày rằm tháng Giêng và làm lễ tạ vào tháng Chạp. Năm 2018 là một năm khá may mắn và thành công của cả nhà. Gia đình có một chút lễ nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn, cảm tạ sau một năm dài. Ngày mùng 1 cũng trùng vào dịp cuối tuần, nên vợ chồng tôi tranh thủ cho con đi lễ, kết hợp đi chơi. Qua đây, chúng tôi hy vọng các con hiểu hơn về các phong tục tập quán, văn hóa truyền thống".

Ban quản lý phải huy động hàng chục xe đẩy để thu gom hoa sau khi làm lễ.

Theo người dân địa phương, dịp cuối năm, Phủ Tây Hồ thường đông không kém thời điểm đầu năm với hàng nghìn người hành hương trả lễ. Cao điểm nhất là vào các ngày mùng 1, rằm tháng Chạp.

Phủ Tây Hồ không chỉ là chốn linh thiêng, là điểm đến cầu may mắn, tài lộc, tình duyên, mà khách đến với Phủ còn được thưởng ngoạn cảnh đẹp hữu tình của sông nước mênh mông./.

