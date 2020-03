Hàng nghìn sinh viên Hà Nội chuyển chỗ, nhường Ký túc xá làm khu cách ly

“Sau khi nghe tin dọn tất cả đồ đạc chuyển đi, em đang ở nhà trên Yên Bái do được nghỉ học đã tức tốc xuống trong sáng nay để chuyển đồ gấp. Tuy có vất vả, phát sinh thêm nhiều chi phí khi phải ra ở trọ nhưng với tinh thần tương thân tương ái, chúng em rất sẵn lòng cùng cả nước chống dịch Covid-19”, Trần Thị Lê Oanh chia sẻ.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng bổ sung điểm cách ly tập trung tại Trung tâm Đào tạo nghề Thành An, Binh đoàn 11 (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì) cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với quy mô 500 chỗ lưu trú….

