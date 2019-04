Hết hồn phát hiện vật thể nghi sọ người khi đang hút cát

Ngày 17/4, ông Hoàng Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với người dân chôn cất chiếc hộp sọ nghi là sọ người.

Chiếc tàu hút cát phát hiện hộp sọ nghi sọ người.

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng 16/4, anh Nguyễn Văn Đông, 32 tuổi, trú thôn Cây Thị, xã Cảnh Hóa cùng nhóm bạn thuyền điều khiển tàu đi hút cát sạn trên Sông Gianh, đoạn qua xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa. Khi đang dùng vòi rồng hút cát sạn bất ngờ vòi bị hụt, tắc nghẽn ống. Nhóm nhân công kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện một chiếc hộp sọ mắc ở ống hút.



Sau khi phát hiện sự việc, anh Đông đã báo tin với UBND xã Tiến Hóa và Công an huyện Tuyên Hóa. Hiện cơ quan chức năng phối hợp với công an các xã lân cận thông báo đến người dân trong vùng, đồng thời tìm hiểu trong thời gian qua trên địa bàn có nạn nhân nào mất tích hay không. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.