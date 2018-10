Hiện trường kho lạnh chứa hơn 100 tấn thanh long bị lửa thiêu rụi

Rạng sáng 11/10, ngọn lửa bùng lên tại kho lạnh chứa thanh long của Công ty Hải Duy, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ngọn lửa bùng phát mạnh, nhân viên của vựa thanh long này không thể dập tắt đã gọi lực lượng PCCC đến ứng cứu. Khi lực lượng cứu hỏa đến, lửa đã lan rộng và cháy âm ỉ trong kho. Do lửa cháy ngầm bên trong, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC phải phá kho để tiếp cận ngọn lửa. Khói đen tỏa ra mù mịt do có nhiều túi nilon và thùng giấy trong kho bén lửa nhanh. Nhân viên cứu hỏa tìm mọi cách tiếp cận dập lửa, không cho ngọn lửa bùng phát. Hơn 50 cảnh sát PCCC Công an Bình Thuận và lực lượng địa phương được huy động cùng nhiều phương tiện để cứu hỏa. Một số chiến sĩ tiếp cận sâu vào trong kho phải đeo mặt nạ chống khói độc. Lửa bén âm ỉ trong các thùng chứa thanh long rất khó dập tắt. Do lửa cháy trong nhiều giờ, mái tôn của kho lạnh bị oằn xuống gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng cứu hỏa tiếp cận từ nhiều hướng để chữa cháy. Một chiếc xe nâng thanh long bị cháy, hư hỏng nặng nằm ở hiện trường. Trong kho là số thanh long thành phẩm được đóng thùng chuẩn bị xuất khẩu. Bao bì bên ngoài trái thanh long tươi bị cháy thành tro. Hơn 100 tấn thanh long trong kho lạnh bị hư hỏng hoàn toàn. Lúc hỏa hoạn xảy ra, chủ vựa không có mặt tại công ty. Sau nhiều giờ, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn Vụ hỏa hoạn không gây thương vong, nhưng gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho doanh nghiệp. Vụ cháy làm nhiều người ngỡ ngàng vì đúng thời điểm thanh long đang rớt giá thảm hại. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang tập trung điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

Rạng sáng 11/10, ngọn lửa bùng lên tại kho lạnh chứa thanh long của Công ty Hải Duy, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ngọn lửa bùng phát mạnh, nhân viên của vựa thanh long này không thể dập tắt đã gọi lực lượng PCCC đến ứng cứu. Khi lực lượng cứu hỏa đến, lửa đã lan rộng và cháy âm ỉ trong kho.

Do lửa cháy ngầm bên trong, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC phải phá kho để tiếp cận ngọn lửa. Khói đen tỏa ra mù mịt do có nhiều túi nilon và thùng giấy trong kho bén lửa nhanh. Nhân viên cứu hỏa tìm mọi cách tiếp cận dập lửa, không cho ngọn lửa bùng phát. Hơn 50 cảnh sát PCCC Công an Bình Thuận và lực lượng địa phương được huy động cùng nhiều phương tiện để cứu hỏa. Một số chiến sĩ tiếp cận sâu vào trong kho phải đeo mặt nạ chống khói độc. Lửa bén âm ỉ trong các thùng chứa thanh long rất khó dập tắt. Do lửa cháy trong nhiều giờ, mái tôn của kho lạnh bị oằn xuống gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng cứu hỏa tiếp cận từ nhiều hướng để chữa cháy. Một chiếc xe nâng thanh long bị cháy, hư hỏng nặng nằm ở hiện trường. Trong kho là số thanh long thành phẩm được đóng thùng chuẩn bị xuất khẩu. Bao bì bên ngoài trái thanh long tươi bị cháy thành tro. Hơn 100 tấn thanh long trong kho lạnh bị hư hỏng hoàn toàn. Lúc hỏa hoạn xảy ra, chủ vựa không có mặt tại công ty. Sau nhiều giờ, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn Vụ hỏa hoạn không gây thương vong, nhưng gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho doanh nghiệp. Vụ cháy làm nhiều người ngỡ ngàng vì đúng thời điểm thanh long đang rớt giá thảm hại. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang tập trung điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.