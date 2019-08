Hiện trường vụ 2 xe giường nằm tông nhau làm 25 người thương vong

Vụ việc xảy ra lúc 2h sáng 21/8, khi xe giường nằm mang biển kiểm soát 51B-402.70 do ông Võ Song Tân điều khiển theo hướng Nha Trang - Đà Lạt, đến ngã tư đường Võ Nguyên Giáp và Quốc lộ 1A thuộc xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh đã tông vào bên hông xe giường nằm biển kiểm soát 78B-009.38 do ông Nguyễn Tấn Thạch trú tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên lưu thông theo hướng TP Hồ Chí Minh - Phú Yên.