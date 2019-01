Hiện trường vụ ô tô đâm vào dải phân cách 14 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h sáng nay (9/1) trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Ô tô khách biển kiểm soát 81B-007.64 do tài xế Ngô Văn Quý (36 tuổi, trú ở xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng bắc - nam va vào dải phân cách lật ngang giữa đường. Tiếp đó, ô tô khách BS 81B-001.40 do Nguyễn Thanh Hải (45 tuổi), ở Phường Hội Phú, thành phố Plieku, tỉnh Gia Lai, điều khiển chạy cùng chiều tông vào ô tô 81B-007.64 đang nằm trên đường. Hậu quả, ông Võ Văn Tài (56 tuổi), ở phường Tân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai chết tại chỗ. Nhiều người khác bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Ông Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, hầu hết các nạn nhân đều bị chấn thương phần mềm, chấn thương cột sống và chấn thương sọ não. Đến 10 giờ trưa nay, nhiều nạn nhân đã được phẫu thuật, không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng. Trong sáng nay, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông.

