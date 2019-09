Hiệu ứng Fujiwhara gây nguy hiểm trên biển và mưa lớn ở đất liền

Ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết: “Cơn Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) thứ nhất đã xuất hiện từ lâu và đi từ ngoài biển Đông vào, từ tối 2/9 và sáng sớm nay (3/9) đã đổ bộ vào khu vực Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, hiện tại đang di chuyển từ đất liền ra biển Đông. Trong khi đó cơn ATNĐ thứ 2 mới được hình thành vào sáng ngày 2/9 ở giữa biển Đông, đến sáng 3/9 đã suy yếu thành vùng áp thấp và đang di chuyển lên khu vực phía đảo Hải Nam (Trung Quốc). Hai cơn ATNĐ sẽ có sự tương tác nhất định và có khả năng 24 – 48h tiếp theo sẽ hòa lại thành 1 cơn ATNĐ chung và dịch chuyển về phía Đông Bắc, trong 48 – 72h tiếp theo sẽ hình thành lên 1 cơn bão mới”.

Ông Hưởng cho biết them: “2 cơn ATNĐ đang hiện hữu trong biển Đông cộng thêm 1 cơn bão ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương (phía Đông Phillipines) tạo thành 1 tam giác xoáy thuận nhiệt đới và 2 cơn ATNĐ trong biển Đông sẽ xuất hiện hiệu ứng Fujiwhara, tương tác với nhau và cơn ATNĐ nhỏ hơn sẽ bị hút vào cơn ATNĐ mạnh và tạo thành 1 cơn ATNĐ mạnh hơn và kết hợp với cơn bão ở ngoài phía Tây Bắc Thái Bình Dương (phía Đông Phillipines)”.

Theo ông Hưởng, cơn ATNĐ mới đổ bộ vào khu vực Quảng Trị - Thừa Thiên Huế từ rạng sáng 3/9 đã gây ra mưa lớn trên diện rộng cho khu vực Nam Nghệ An – Thừa Thiên Huế với tổng lượng mưa đo được từ 7h ngày 2/9 đến 13h chiều 3/9 phổ biến từ 150 – 300mm và nhiều nơi ở Hà Tĩnh có nơi lên tới gần 500mm.

“Chúng tôi đang lo ngại vùng Áp thấp đang tồn tại trên đất liền và đang dịch chuyển đi ra ngoài có thời gian tồn tại trên đất liền lâu, tác động gây mưa đến khu vực Trung Bộ kéo dài nữa và khi mưa lớn kéo dài như vậy sẽ gây ra 1 áp lực lên hệ thống sông suối, các hồ thủy điện, thủy lợi ở khu vực Trung Bộ. Chúng tôi cảnh báo các hiện tượng lũ ở khu vực từng Quảng Trị trở vào Thừa Thiên Huế có thể lên mức báo động 2, báo động 3 và có thể lớn hơn. Cùng với lũ lên thì nguy cơ xảy ra các hiện tượng lũ quét, xạt lở đất ở 1 loạt các tỉnh miền Trung. Khi ATNĐ di chuyển từ đất liền ra biển thì có xu hướng mạnh lên sẽ tác động đến tàu thuyền hoạt động trên biển, chính vì vậy cần hết sức chú ý và có phương án đề phòng”, ông Hưởng cho hay./.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia:

1. Áp thấp nhiệt đới trên đất liền: Hồi 13 giờ ngày 03/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới: Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 13 giờ ngày 04/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13 giờ ngày 05/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Cảnh báo mưa lớn: Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và có khả năng kéo dài đến ngày 05/9 (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 500-700mm/đợt, có nơi trên 700mm/đợt); khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to (200-300mm/đợt), Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (100-150mm/đợt).

2. Áp thấp trên Biển Đông: Sáng nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 13 giờ ngày 03/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc).

3. Cảnh báo gió mạnh và vùng nguy hiểm trên biển: Cảnh báo gió mạnh: Trong đêm nay và ngày mai (04/9), ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh; ở vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió giật mạnh cấp 7-8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới do áp thấp nhiệt đới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc. Ngoài ra: Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2,5-3,5m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.