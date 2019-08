Hỏa hoạn thiêu rụi gần 90 ha ở Phú Yên, sau 2 ngày mới được dập tắt

Đám cháy bùng phát vào khoảng 10 giờ ngày 25/8, sau đó gặp gió to đã lan rộng cả khu rừng trồng tại núi Kỳ Lễ, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa. Ngọn lửa uy hiếp khu dân cư ở dưới chân núi.

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Yên được huy động đến hiện trường dập lửa.

Tỉnh Phú Yên đã huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương tham gia dập lửa. Do khu vực cháy nằm ở địa hình dốc đứng phức tạp, khó tiếp cận nên phải đến 23 giờ ngày 26/8, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy. Đến sáng nay (27/8), lửa bùng phát trở lại.

Ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết, địa phương tiếp tục huy động lực lượng dập lửa, đến trưa nay đám cháy mới dập tắt hoàn toàn. Đám cháy đã thiêu rụi gần 90 ha rừng trồng của người dân.

Đến trưa nay, đám cháy đã dập tắt hoàn toàn.

"Vùng bị cháy cận với khu dân cư, khoảng 15 hộ dân bị uy hiếp. Nhờ lực lượng cứu hoả Công an tỉnh đưa 5 xe chữa cháy lên cắt băng, phun nước hết tất cả, khống chế khu dân cư, không ảnh hưởng. Do bà con khai thác thực bì dày, nắng nóng nhiều ngày, độ dày thực bị khô nên dễ cháy, khả năng là do sơ ý của người dân", ông Tính cho hay.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên xảy ra 42 vụ cháy rừng, thiệt hại khoảng 600 ha rừng, chủ yếu rừng trồng./.