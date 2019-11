Hoàn lưu sau bão số 6 gây mưa diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hoàn lưu sau bão số 6 sẽ gây mưa diện rộng. Tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 11-12/11, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-120 mm/24 giờ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc cho biết: “Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, ngày 11/11, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 40-80 mm/12 giờ, có nơi trên 100 mm/12 giờ); đêm mưa giảm nhanh. Từ ngày 11-12/11, từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ); riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-120 mm/24 giờ có nơi trên 150 mm/24 giờ”./.

