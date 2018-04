Học sinh rơi từ tầng 4 trường tiểu học bị rạn sọ não

Thông tin mới nhất về vụ việc nam sinh Nguyễn Tuấn C. (lớp 4E, trường Tiểu học Dịch Vọng B, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội rơi từ tầng cao xuống đất chấn thương nặng khiến dư luận xôn xao dư luận.

Nơi em C. rơi xuống đất.

Bà Đỗ Thị Mai, Hiệu trưởng trường Tiểu học Dịch Vọng B cho biết: “Qua chuẩn đoán ban đầu từ bệnh viện, học sinh lớp 4 của nhà trường đã rơi từ tầng 4 xuống đất chấn thương rất nặng, bị rạn sọ não, gãy xương đùi và tay phải. Sự việc không may xảy ra khiến ban giám hiệu nhà trường rất đau lòng”.

Nơi em C. rơi từ tầng 4.

Theo bà Mai cho biết, khoảng 13h35' ngày 18/4, một học sinh đang ngồi ghế đá trong sân trường thì phát hiện một học sinh rơi từ trên nhà cao tầng xuống đất, bất động.

“Ngay sau khi nhận tin báo, chúng tôi đã nhanh chóng đưa em đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng. Chúng tôi cũng đã báo cáo công an phường, các cơ quan chức năng của quận Cầu Giấy. Hiện tại em C. đang được các bác sĩ Bệnh viện E tích cực điều trị, chăm sóc. So với ngày 18/4, đến thời điểm sáng nay sức khoẻ của em C. đã tiến triển tốt hơn”, bà Mai cho biết thêm.

Là người trực tiếp có mặt sau khi sự việc xảy ra, bà Nguyễn Huyền Châu, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Dịch Vọng B cho biết, ngay sau khi trích xuất camera xác định, em C. được người thân đưa đến trường vào lúc 13h30' ngày 18/4. Ngay sau đó em C. đã đi vào trong trường rồi đi lên tầng 4.

“Thời điểm xảy ra sự việc rất nhanh, em C. lúc đó cũng đi một mình, lúc camera ghi lại được em từ tầng 4 rơi xuống là 13h32'. Lúc đó, trong trường các học sinh bán trú còn đang ngủ”, bà Châu thông tin.

Liên quan đến vụ việc, bà Mai cho hay, em C. không phải là học sinh ở bán trú tại trường nên sau khi tan học buổi trưa em sẽ về nhà, đến 13h45' thì trường đón học sinh.

“Chúng tôi mong em sớm qua khỏi để tiếp tục học tập. Suốt từ qua tới giờ chúng tôi thay phiên nhau vào viện thăm học sinh, đến nhà động viên bố mẹ em. Về phía nhà trường chúng tôi đã cố gắng hết sức để quản lý học sinh”, bà Mai chia sẻ.

Theo người nhà cháu C. cho biết, do công việc bận nên bố mẹ em đã đưa em đến trường lúc 13h30' để em chơi tại sân trường một lúc sau đó lên lớp học, tuy nhiên sự việc đáng tiếc này đã xảy ra.

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, sau sự việc đáng tiếc trên, bố mẹ học sinh cũng rất thông cảm với nhà trường./.

