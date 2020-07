Hội An sẽ thực hiện cách ly xã hội từ 0h ngày 31/7

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sáng nay (30/7), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định cách ly xã hội tại thành phố Hội An theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. UBND tỉnh Quảng Nam cũng quyết định tạm dừng một số hoạt động tại thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc để chống dịch.

Bắt đầu 0h ngày 31/7 Hội An thực hiện cách ly xã hội.



Theo đó, bắt đầu 0h ngày 31/7/2020 đến 0h ngày 14/8/2020, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo tinh thần của Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; Yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra đường, trừ các trường hợp thật sự cần thiết; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.



Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,…); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, trường hợp không bảo đảm các yêu cầu thì phải dừng hoạt động.

Thành phố Hội An vắng lặng sau khi dừng đón khách, dừng các điểm tham quan.

Thành phố Hội An tạm dừng các hoạt động giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm, nghi lễ tôn giáo; các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đón mới khách du lịch; bãi tắm biển. Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Chủ tịch UBND thành phố Hội An chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành.



Liên quan đến công tác phòng chống dịch, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, hiện nay, chính quyền thành phố đã rà soát hàng trăm người tiếp xúc gần với các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn đưa đi cách lý tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.



“Hiện nay, thống kê đến vài trăm F1, nếu tình huống xấu nhất diễn ra thì càng thêm phức tạp, khó khăn. Các cơ sở cách ly tập trung sức chứa hiện nay chuẩn bị được 250 người, nhưng khả năng dự báo con số này sẽ tăng lên rất nhiều. Thành phố đang trưng dựng các cơ sở công cộng, kể cả vận động trưng dụng những khách sạn, cơ sở lưu trú tham gia để làm khu cách ly tập trung”- ông Nguyễn Văn Lanh cho biết.



Riêng đối với thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc nơi có bệnh nhân mắc Covid-19, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao, phòng tập gym, thể dục thẩm mỹ, yoga... Các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán bia rượu, cà phê, giải khát chỉ được bán hàng mang về hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng trực tiếp tại nhà; dừng hoạt động bãi tắm công cộng tại thị xã Điện Bàn./.