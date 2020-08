Hơn 400 căn nhà tại Kiên Giang bị thiệt hại do bão số 2

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, từ ngày 1/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên biển Đông, mưa dông, gió mạnh đã làm thiệt hại 429 căn nhà của người dân. Trong đó có 32 căn nhà bị ngập nước, 104 căn bị sập, 293 căn nhà và nhiều phòng học bị tốc mái. Ước thiệt hại hơn 5,38 tỷ đồng. Riêng huyện đảo Phú Quốc có 6 ghe nhỏ bị chìm, 3 cây lớn bị đổ ngã, nhiều vật dụng ở nơi công cộng bị hư hỏng nặng.

Nhiều băng ghế đá ở Dinh Cậu (Phú Quốc) bị gãy đổ (Ảnh: Cộng đồng mạng Phú Quốc).



Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự ở các huyện, thành phố trong tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các giải pháp ứng phó kịp thời như vận hành mở các cống từ Rạch Giá đến Kiên Lương để tiêu thoát nước, chống ngập úng tại những khu vực trũng thấp. Các địa phương cử lực lượng quân sự, công an và lực lượng tại chỗ của xã xuống hiện trường giúp dân khắc phục thiệt hại, trước mắt tạm ứng ngân sách hỗ trợ cho các hộ dân khắc phục hậu quả do thiên tai, ổn định chỗ ở UBND huyện Phú Quốc đã sơ tán 2 hộ dân tại xã Cửa Cạn đến nơi an toàn./.