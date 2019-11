Hủy nhiều chuyến bay do bão số 6

Theo đó, do ảnh hưởng cơn bão số 6, từ chiều nay (10/11), một số chuyến bay đi Cam Ranh (Khánh Hòa), Tuy Hòa (Phú Yên), Phù Cát (Bình Định), Pleiku (Gia Lai) bị chậm hoặc hủy chuyến.



Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị hành khách liên hệ đại diện hãng hàng không hoặc đại lý bán vé máy bay để biết toàn bộ thông tin liên quan chuyến bay nhằm chủ động thời gian.

Tổng đài điện thoại của các hãng hàng không: - Vietnam Airlines, Vasco: 1900 1100 - Jetstar Pacific Airlines: 1900 1550 - Vietjet Air: 1900 1886 - Bamboo Airways: 1900 1166.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay (10/11), vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 -11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Từ chiều tối nay (10/11), trên đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; Gia Lai, Đắc Lắk gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 - 2,5m.

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ nay đến ngày 12/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to, cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt./.



Ảnh hưởng của bão số 6, nhiều nơi có mưa to đến rất to VOV.VN - Từ nay đến ngày 12/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Huy động hơn 56.000 cán bộ, chiến sỹ Quân khu 5 ứng phó bão số 6 VOV.VN - Đến thời điểm này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã huy động hơn 56.600 cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão số 6.