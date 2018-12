Khả năng xuất hiện mưa tuyết trên đỉnh Fansipan

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, do không khí lạnh ảnh hưởng kèm theo mưa diện rộng, sáng sớm 29/12, nhiệt độ tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai bắt đầu giảm thấp.

Tuyết rơi tại Sa Pa hồi đầu tháng 1/2018.

Tại các vùng thấp như thành phố Lào Cai, thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên), nhiệt độ trung bình còn khoảng 14 - 15 độ C. Vùng núi cao còn khoảng 10 độ C. Riêng Sa Pa rét nhất còn 7,3 độ C.

Dự báo đêm 29/12, nhiệt độ tại các địa phương của Lào Cai sẽ hạ xuống thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến giờ, khu du lịch Sa Pa khả năng chỉ còn từ 2 - 4 độ C.

Đặc biệt, tại khu vực đỉnh Fansipan (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) ở độ cao từ 2.300m trở lên, nhiệt độ sẽ hạ xuống mức âm nên khả năng sẽ xuất hiện mưa tuyết hoặc băng giá. Đây cũng là khu vực bố trí cáp treo Fansipan nên nếu có mặt tại vị trí này vào sáng mai, du khách sẽ có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú này.

Băng giá xuất hiện hồi đầu tháng 1/2018.

Nắm bắt được thông tin mưa tuyết xuất hiện, lại đúng vào kỳ nghỉ Tết dương lịch, dự kiến sẽ có nhiều du khách đổ về Sa Pa trong dịp này. Chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai, huyện Sa Pa đã chủ động bố trí các lực lượng để phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe, kiểm soát chặt chẽ việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá tại các khách sạn, nhà hàng…

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, do nhiệt độ giảm thấp, du khách khi lên Sa Pa cần trang bị đầy đủ áo mưa, áo rét. Trong quá trình điều khiển phương tiện qua các tuyến đèo dốc ở vùng núi cần lưu ý di chuyển chậm, bật đèn phá sương để đảm bảo an toàn.

Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến hết ngày 3/1/2019./.

