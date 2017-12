Khẩn cấp sơ tán dân tránh bão Tembin

Công tác chủ động phòng tránh cơn bão số 16 được tỉnh Cà Mau –nơi dự báo tâm bão đi qua đang triển khai gấp rút.

Ông Võ Công Trường, Chủ tịch xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển cho biết: xã Đất Mũi chia ra 5 khu vực phòng tránh bão số 16, mỗi khu vực có khoảng 30 dân quân tự vệ và lực lượng biên phòng và cơ quan chức năng địa phương.

Các lực lượng giúp dân thu dọn nhà cửa, sơ tán.

Hiện nay, công tác di dời dân đang được triển khai gấp rút để xong trước 12 giờ trưa nay 25/12. Ngoài ra, công tác kiểm tra các tàu neo đậu trên địa bàn đang được rà soát lại một lần nữa để chủ động ứng cứu người và tài sản kịp thời khi bão đổ bộ.

Mặc dù đã chủ động chằng chống, nhưng từ thực tế của địa phương, ông Trường đang rất lo lắng nếu bão đổ bộ có thể gây thiệt hại lớn về vật chất cho người dân: "Nhà ở đây không kiên cố không chịu nổi sức gió mạnh. Khả năng 80% sẽ bị sập. Ở ngay cửa biển sức gió rất lớn. Bão đổ bộ sẽ gây thiệt hại rất lớn".

Tại Đồng Tháp, học sinh trong toàn tỉnh đã có thông báo nghỉ học trong 2 ngày (25 và 26/12) để đảm bảo an toàn trước diễn biến xấu của cơn bão số 16. Cùng với đó, các phương tiện giao thông đường thuỷ, đò ngang cũng được lệnh ngưng hoạt động từ chiều nay cho đến hết bão để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trên các tuyến sông lớn như sông Tiền, sông Hậu, lực lượng chức năng khẩn trương hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền an toàn.

Hiện lãnh đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã trực tiếp xuống các khu vực dự báo bị ảnh hưởng, bám sát địa bàn, giải quyết các khó khăn trong phòng chống bão. Hiện tại Đồng Tháp đã có mưa to. Dự báo từ chiều tối nay (25/12) thời tiết tại Đồng Tháp chuyển xấu, có mưa và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trước thông tin diễn biến phức tạp của cơn bão số 16, tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo ngưng các cuộc họp không cần thiết, cho học sinh nghỉ học và khẩn trương hoàn thành công tác di dời dân trước 12h hôm nay.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đề nghị các phương tiện thông tin phải thường xuyên cập nhật, phát những bản tin kịp thời về tình hình bão đến người dân. Các lực lượng khẩn trương di dời, sơ tán dân; nắm chắc lượng người cần di dời, sơ tán.

Lãnh đạo UBND Cần Thơ kiểm tra công tác phòng tránh bão số 16.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động triển khai nhanh phương án ứng phó với bão, nhất là công tác di dời dân đang sinh sống tại các cửa biển và trong rừng phòng hộ với tiêu chí hỗ trợ người già và trẻ em trước. Thời gian hoàn thành công tác di dời dân là trước 12 h ngày hôm nay ( 25/12) và có biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành lệnh sơ tán.

Ở tỉnh Bến Tre, địa phương đang tập trung di dời khoảng 22 ngàn người vào nơi trú tránh bão an toàn trong sáng nay. Ghi nhận tại nhà tránh trú bão xã Thới Thuận, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre cho thấy người dân đang tập trung vào nơi trú bão. Trời đang bắt đầu mưa to, gió mạnh dần lên. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đang gấp rút đưa những người dân còn lại về nơi an toàn, mọi công việc phải hoàn thành trong sáng nay. Hiện tại người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và người khuyết tật đã được đi đến nơi trú bão

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, ở ấp Thới Hòa 2, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại cho hay: Bão vào người dân ai cũng lo lắng, không biết nhà cửa sẽ ra sao. Ở đây đa số đi làm thuê chỉ đủ ăn, nghe tin bão vào đất liền ai cũng buồn và lo lắng. Bởi sợ bão đi qua gây thiệt hại lớn, tất cả mọi người đều di chuyển đến nơi tránh bão, vì tính mạng là hơn hết.

Tại Cần Thơ, nếu trong trường hợp bão mạnh có sức gió trên cấp 10 khi đổ bộ vào đất liền, địa phương sẽ tiến hành sơ tán dân tại chỗ hơn 137.000 người đến địa điểm an toàn trú bão.



Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV về chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của cơn bão Tembin, Cảng vụ Đường thủy nội địa Cần Thơ đã ra thông báo đình chỉ hoạt động cảng bến, không cấp phép cho các phương tiện tàu thuyền rời bến cho đến khi có thông báo mới nhất.

Tại khu vực đưa rước khách du lịch ở bến Ninh Kiều, các du thuyền cũng được thông báo cho tạm ngưng hoạt động đưa khách tham quan, ăn uống trên sông. hoạt động dịch vụ đưa đón khách du lịch trên sông tham quan chợ nổi Cái Răng cũng đã tạm ngưng cho đến khi có chỉ đạo mới./.

